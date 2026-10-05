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Enem 2026: patrimônio cultural pede comparação de fontes

Cultura material e imaterial, diversidade e formação da sociedade brasileira integram Ciências Humanas.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 05/10/2026 às 17:44
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Enem 2026: patrimônio cultural pede comparação de fontes FOTO: Imagem de rawpixel.com no Magnific

Um prédio histórico, uma celebração, um saber tradicional ou uma manifestação artística podem expressar a memória de uma sociedade. No Enem 2026, o estudante precisa compreender o patrimônio para além de objetos guardados em museus.

A matriz de Ciências Humanas inclui cultura material e imaterial, patrimônio e diversidade cultural no Brasil. Também reúne histórias dos povos africanos e indígenas e suas relações com a formação social e cultural brasileira.

Entre as habilidades previstas pelo Inep estão interpretar fontes sobre aspectos culturais, analisar a produção da memória e comparar pontos de vista. Reconhecer manifestações da diversidade em diferentes sociedades também faz parte do documento.

As provas regulares do Enem 2026 serão realizadas em 8 e 15 de novembro. Ciências Humanas está no primeiro dia, 8 de novembro de 2026.

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Como revisar patrimônio e diversidade

O estudante pode diferenciar bens materiais de práticas, conhecimentos e expressões imateriais. Depois, deve observar quais grupos produzem aquela manifestação e que memórias ela ajuda a preservar.

Ao comparar fontes, é importante identificar autoria, contexto e ponto de vista. A matriz orienta as habilidades de análise, mas não prevê quais patrimônios serão citados nas questões.

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Resumo

  • Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Diferencie cultura material e imaterial.
  • Relacione patrimônio, memória e identidade.
  • Compare fontes, contextos e pontos de vista.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Jefferson Albuquerque
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