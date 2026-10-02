Enem 2026: como revisar cálculos estequiométricos

Antes de calcular a quantidade de produto formada em uma reação, o estudante precisa conferir se a equação química está balanceada. Esse cuidado é a base para resolver problemas de estequiometria no Enem 2026.

A matriz publicada pelo Inep inclui fórmulas químicas, balanceamento de equações e aspectos quantitativos das transformações. Também lista leis ponderais, determinação de fórmulas e cálculos estequiométricos.

Massa, volume, mol, massa molar e constante de Avogadro aparecem entre as grandezas químicas. Na prática, esses conceitos permitem comparar as proporções entre reagentes e produtos.

As provas regulares do Enem 2026 estão marcadas para 8 e 15 de novembro. Química será cobrada dentro de Ciências da Natureza no segundo dia, 15 de novembro de 2026.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Qual é a ordem para resolver a questão



O primeiro passo é identificar a transformação e balancear a equação. Depois, o candidato pode relacionar os coeficientes da reação às grandezas informadas no enunciado, fazendo as conversões necessárias.

A unidade pedida na resposta deve ser conferida no fim. A matriz apresenta os conhecimentos que orientam a prova, mas não antecipa o tipo de cálculo que será solicitado.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.

Comece pelo balanceamento da equação.

Revise mol, massa molar, volume e constante de Avogadro.

Confira as proporções e a unidade pedida.

Para mais informações, consulte o site do Inep.