Enem 2026: cidadania e democracia pedem leitura crítica

Cidadania e democracia não aparecem na preparação para o Enem 2026 como conceitos isolados. O estudante deve compreender como direitos, participação e formas de organização política se transformam em diferentes períodos e sociedades.

A matriz de Ciências Humanas inclui cidadania e democracia na Antiguidade, Estado e direitos do cidadão a partir da Idade Moderna e modelos de democracia direta, indireta e representativa.

Entre as habilidades indicadas pelo Inep estão relacionar cidadania e democracia, analisar valores éticos na organização política e reconhecer estratégias de inclusão social. O documento também propõe examinar lutas sociais e mudanças em leis ou políticas públicas.

Esses conhecimentos fazem parte da preparação para a aplicação regular do Enem 2026, marcada para 8 e 15 de novembro. Ciências Humanas será cobrada no primeiro domingo, 8 de novembro de 2026.

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Uma forma de estudar é comparar como cidadania, direitos e participação política foram entendidos em contextos históricos distintos. A comparação ajuda a evitar respostas baseadas apenas no sentido atual dos termos.

Também é importante observar a fonte apresentada na questão e a relação entre o texto, seu contexto e a situação discutida. A matriz delimita os conhecimentos e as habilidades, mas não antecipa quais episódios históricos aparecerão no exame.

Resumo