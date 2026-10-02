Enem 2026: funções exigem atenção a gráficos e relações

Quando uma grandeza muda em função de outra, um gráfico pode revelar crescimento, queda ou estabilidade. Essa leitura é um dos pontos que o estudante deve dominar ao revisar funções para o Enem 2026.

O conteúdo indicado pelo Inep inclui gráficos e funções, além de funções de primeiro e segundo graus, polinomiais, racionais, exponenciais e logarítmicas. Equações e inequações também aparecem na matriz de Matemática.

Mais do que reconhecer fórmulas, o candidato deve compreender o que os números e as curvas representam. A matriz associa os conhecimentos algébricos à interpretação de relações entre grandezas e à solução de situações-problema.

As provas regulares do Enem 2026 serão realizadas em 8 e 15 de novembro. Matemática será aplicada no segundo domingo, 15 de novembro de 2026, junto com Ciências da Natureza.

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Uma estratégia é ligar cada expressão à sua representação gráfica. O estudante pode observar pontos de crescimento ou queda, cruzamentos com os eixos e mudanças provocadas nos valores das grandezas.

Também vale treinar problemas apresentados em tabelas e gráficos. A matriz orienta os conteúdos da revisão, mas não informa quantas questões serão dedicadas a cada tópico nem prevê o formato da prova.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.

Revise funções de primeiro e segundo graus.

Inclua funções polinomiais, racionais, exponenciais e logarítmicas.

Treine equações, inequações e interpretação de gráficos.

Para mais informações, consulte o site do Inep.