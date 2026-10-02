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Enem 2026: força e movimento entram na revisão de Física

Velocidade, aceleração, Leis de Newton, atrito e equilíbrio estão entre os conhecimentos indicados para a prova.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 02/10/2026 às 16:40
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Uma freada, um objeto em repouso ou uma curva feita por um veículo podem servir para discutir força e movimento. Na preparação para o Enem 2026, é importante identificar o que acontece fisicamente antes de partir para os cálculos.

A matriz de referência reúne tempo, espaço, velocidade e aceleração. O documento também inclui descrições matemáticas e gráficas do movimento, conceito de inércia, massa e quantidade de movimento.

As Leis de Newton aparecem ao lado de impulso, conservação da quantidade de movimento, torque e equilíbrio de corpos. Força de atrito, peso, força normal e tração também fazem parte da relação publicada pelo Inep.

O Enem 2026 terá provas regulares em 8 e 15 de novembro. Física integra Ciências da Natureza, área aplicada em 15 de novembro de 2026.

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Antes de usar uma fórmula, o candidato pode desenhar as forças que atuam no corpo e definir o referencial do movimento. Esse passo ajuda a diferenciar, por exemplo, peso, normal, atrito e tração.

Gráficos também merecem atenção porque podem representar posição, velocidade ou aceleração. A matriz delimita o campo de estudo, sem estabelecer a frequência de cada assunto no exame.

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Resumo

  • Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Revise velocidade, aceleração e leitura de gráficos.
  • Estude Leis de Newton, inércia, impulso e equilíbrio.
  • Diferencie peso, normal, atrito e tração.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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