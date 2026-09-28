Treineiro no Enem 2026: quem se enquadra e como funciona?

O Enem 2026 permite a participação de treineiros, cujos resultados são destinados à autoavaliação dos conhecimentos. Segundo o edital do Inep, enquadra-se nessa condição quem tem menos de 18 anos no primeiro dia da prova e concluirá o ensino médio depois do ano letivo de 2026.

As duas condições fazem parte da definição do edital. Portanto, ter menos de 18 anos, isoladamente, não basta para classificar o participante como treineiro. As provas da aplicação regular serão realizadas em 8 e 15 de novembro.

O treineiro está submetido às mesmas regras de participação dos demais candidatos, com uma diferença importante na divulgação das notas. Seus resultados serão disponibilizados 60 dias após a divulgação dos resultados do exame, em calendário que depende da data anunciada pelo Inep.

As notas desse grupo não podem ser utilizadas para certificação do ensino médio, ingresso no ensino superior ou acesso a programas governamentais de financiamento e apoio ao estudante da educação superior, conforme o edital. A finalidade da participação é avaliar os próprios conhecimentos.

Regras para quem participa como treineiro



Definição: menos de 18 anos no primeiro dia e conclusão do ensino médio após 2026.

Finalidade: autoavaliação dos conhecimentos.

Provas: 8 e 15 de novembro de 2026.

Resultados: 60 dias após a divulgação dos resultados do exame.

Uso das notas: não se destina a ingresso no ensino superior nem a certificação.

Mais informações no site do Inep.

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