Matemática no Enem 2026: veja os conteúdos previstos na matriz

Porcentagem, juros, geometria, funções, estatística e probabilidade estão entre os conteúdos de Matemática previstos na matriz de referência do Enem. Na edição de 2026, a prova dessa área será aplicada em 15 de novembro, no segundo dia do exame, que começa em 8 de novembro.

A matriz publicada pelo Inep em abril de 2026 organiza os conteúdos em grupos e também descreve as habilidades avaliadas. Entre elas estão resolver situações-problema, interpretar gráficos e tabelas e utilizar conhecimentos matemáticos para analisar informações e propostas.

Nos conhecimentos numéricos, aparecem operações, razões, proporções, porcentagem, juros, sequências e princípios de contagem. Em geometria, o documento inclui figuras planas e espaciais, escalas, comprimentos, áreas, volumes e relações métricas nos triângulos, entre outros assuntos.

A parte de estatística contempla análise de dados, média, moda, mediana, desvios e variância, além de noções de probabilidade.

A matriz também relaciona funções, equações, inequações e plano cartesiano. A lista delimita conteúdos de referência: não é um ranking dos assuntos mais cobrados nem uma previsão das questões de 2026.

Conteúdos de Matemática para orientar a revisão



Números: operações, proporções, porcentagem e juros.

Geometria: figuras, escalas, áreas e volumes.

Estatística e probabilidade: dados, médias, moda, mediana e probabilidades.

Álgebra: funções, equações e inequações.

Habilidades: interpretar informações e resolver situações-problema.

Prova de Matemática: 15 de novembro, com 45 questões.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem