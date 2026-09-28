Enem 2026: como consultar o local de prova e o cartão

O local de prova do Enem 2026 será informado no Cartão de Confirmação da Inscrição, que deve ser consultado na Página do Participante. O documento reúne os dados necessários para o estudante organizar sua chegada ao exame, marcado para 8 e 15 de novembro.

Segundo o edital do Inep, o cartão será disponibilizado em data a ser divulgada pelo instituto. O documento normativo não estabelece um dia específico para essa liberação. O acompanhamento da confirmação da inscrição e da divulgação do endereço é responsabilidade do participante.

Além do local, o cartão informa número de inscrição, data, horário, opção de língua estrangeira e atendimentos ou recursos de acessibilidade solicitados e aprovados. Para acessar a Página do Participante, o estudante utiliza o login da conta gov.br.

O Inep recomenda levar o cartão nos dois dias do exame, mas ele não substitui o documento de identificação válido exigido para fazer a prova. Antes de entrar na sala, o Cartão de Confirmação deve ser guardado no envelope porta-objetos, conforme as regras do edital.

Quais informações aparecem no cartão de confirmação



Consulta: Página do Participante, em enem.inep.gov.br/participante.

Acesso: conta gov.br.

Informações: inscrição, local, data, horário, língua estrangeira e atendimentos aprovados.

Data de liberação: não especificada no edital consultado.

Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem