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Redação do Enem 2026: entenda as cinco competências avaliadas

Matriz do Inep detalha critérios de escrita, argumentação, coesão e proposta de intervenção; texto vale até mil pontos.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 28/09/2026 às 16:51
Fabio Rodrigues Pozzeborn/ Ag&ecirc;ncia Brasil
Imagem ilustrativa do caderno de provas do Enem. FOTO: Fabio Rodrigues Pozzeborn/ Agência Brasil

A redação do Enem 2026 será avaliada em cinco competências, que consideram desde o domínio da escrita formal até a elaboração de uma proposta de intervenção. O texto será produzido no primeiro dia do exame, em 8 de novembro; a segunda etapa está marcada para 15 de novembro.

Segundo o edital do Inep, cada corretor atribui de zero a 200 pontos em cada competência, e a soma pode chegar a mil pontos. A correção é feita inicialmente por dois avaliadores de forma independente, com procedimentos adicionais quando há discrepância entre as avaliações.

A matriz de referência publicada pelo Inep em 2026 estabelece que a primeira competência observa a modalidade escrita formal da língua portuguesa.

A segunda considera a compreensão da proposta, o desenvolvimento do tema e o atendimento à estrutura dissertativo-argumentativa, com uso de conhecimentos de diferentes áreas.

A terceira avalia a seleção, organização e interpretação de informações e argumentos para defender um ponto de vista. A quarta trata dos mecanismos linguísticos que articulam a argumentação. Já a quinta considera a proposta de intervenção para o problema discutido, com respeito aos direitos humanos.

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Resumo dos critérios de correção da redação

  • Competência I: domínio da escrita formal.
  • Competência II: compreensão do tema, repertório e estrutura dissertativo-argumentativa.
  • Competência III: organização e desenvolvimento dos argumentos.
  • Competência IV: articulação entre as partes do texto e recursos de coesão.
  • Competência V: proposta de intervenção relacionada ao problema.
  • Valor: até 200 pontos por competência e mil pontos no total.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

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Enem 2026 redação do Enem regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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