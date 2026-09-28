Redação do Enem 2026: entenda as cinco competências avaliadas

A redação do Enem 2026 será avaliada em cinco competências, que consideram desde o domínio da escrita formal até a elaboração de uma proposta de intervenção. O texto será produzido no primeiro dia do exame, em 8 de novembro; a segunda etapa está marcada para 15 de novembro.

Segundo o edital do Inep, cada corretor atribui de zero a 200 pontos em cada competência, e a soma pode chegar a mil pontos. A correção é feita inicialmente por dois avaliadores de forma independente, com procedimentos adicionais quando há discrepância entre as avaliações.

A matriz de referência publicada pelo Inep em 2026 estabelece que a primeira competência observa a modalidade escrita formal da língua portuguesa.

A segunda considera a compreensão da proposta, o desenvolvimento do tema e o atendimento à estrutura dissertativo-argumentativa, com uso de conhecimentos de diferentes áreas.

A terceira avalia a seleção, organização e interpretação de informações e argumentos para defender um ponto de vista. A quarta trata dos mecanismos linguísticos que articulam a argumentação. Já a quinta considera a proposta de intervenção para o problema discutido, com respeito aos direitos humanos.

Resumo dos critérios de correção da redação



Competência I: domínio da escrita formal.

Competência II: compreensão do tema, repertório e estrutura dissertativo-argumentativa.

Competência III: organização e desenvolvimento dos argumentos.

Competência IV: articulação entre as partes do texto e recursos de coesão.

Competência V: proposta de intervenção relacionada ao problema.

Valor: até 200 pontos por competência e mil pontos no total.

Mais informações no site do Inep.

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