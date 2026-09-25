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ENEM 2026

Enem 2026: entenda os cinco eixos comuns às provas

Matriz do Inep reúne capacidades que atravessam as áreas, como interpretar informações, construir argumentos e enfrentar problemas.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 25/09/2026 às 17:46 | Atualizado em 25/09/2026 às 17:46
Angelo Miguel/MEC
Caderno de Provas 1° dia de aplicação do Enem. FOTO: Angelo Miguel/MEC

O Enem 2026 tem cinco eixos cognitivos comuns às áreas de conhecimento. Na matriz de referência do Inep, eles reúnem capacidades que atravessam as provas, como compreender fenômenos, interpretar informações e mobilizar conhecimentos para resolver problemas.

Esses eixos ajudam a entender a organização do exame, mas não substituem os conteúdos e as habilidades específicas de cada área. Segundo o edital, a aplicação regular do Enem 2026 será realizada em 8 e 15 de novembro.

Os dois primeiros eixos são dominar linguagens e compreender fenômenos.

Eles envolvem o uso de diferentes formas de expressão — como a língua portuguesa e as linguagens matemática, artística e científica — e a aplicação de conceitos para compreender processos naturais, históricos, geográficos, tecnológicos e culturais.

Os outros três são enfrentar situações-problema, construir argumentação e elaborar propostas. A matriz associa essas capacidades à seleção e à interpretação de dados, à construção de argumentos consistentes e à elaboração de intervenções que respeitem os valores humanos e a diversidade sociocultural.

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Como os eixos ajudam a orientar os estudos

Uma leitura prática dessa estrutura é verificar não apenas se um conteúdo foi reconhecido, mas o que é possível fazer com ele: explicar um fenômeno, interpretar uma informação, sustentar uma conclusão ou avaliar uma proposta.

Os eixos não informam a frequência dos assuntos nem antecipam as questões do exame.

Resumo

  • Datas do Enem 2026: 8 e 15 de novembro.
  • Eixos: dominar linguagens; compreender fenômenos; enfrentar situações-problema; construir argumentação; elaborar propostas.
  • Abrangência: comuns às áreas de conhecimento.
  • Uso na revisão: relacionar os conteúdos às capacidades descritas pelo Inep.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

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Jefferson Albuquerque
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