Redação do Enem 2026: o que é uma proposta de intervenção

A proposta de intervenção na redação do Enem 2026 é a resposta apresentada pelo participante ao problema discutido no texto. Ela é avaliada na competência V, que exige respeito aos direitos humanos, segundo a matriz de referência publicada pelo Inep.

A redação será aplicada no primeiro dia do exame, junto às provas de Linguagens e Ciências Humanas. As datas da aplicação regular do Enem 2026 são 8 e 15 de novembro.

Para atingir os 200 pontos previstos nessa competência, a matriz exige uma proposta bem elaborada, detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida. Não basta, portanto, inserir uma solução que não dialogue com os argumentos apresentados.

O documento diferencia esse desempenho de propostas vagas, precárias ou ligadas apenas ao assunto geral. Também prevê zero nessa competência quando não há proposta de intervenção ou quando ela não se relaciona ao tema nem ao assunto.

O que revisar na proposta de intervenção



Na releitura da redação, o estudante pode conferir se a proposta enfrenta o problema efetivamente discutido e se está suficientemente explicada. Essa avaliação deve considerar a conexão com o restante do texto: o detalhamento não substitui a necessidade de responder ao tema.

Resumo

Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026; redação no primeiro dia.

Critério: competência V da matriz de redação.

Valor máximo nessa competência: 200 pontos.

Pontos de atenção: detalhamento, vínculo com o tema, articulação com os argumentos e respeito aos direitos humanos.

Mais informações no site do Inep.

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