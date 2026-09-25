Enem 2026: como mapas e documentos entram em Ciências Humanas

A revisão de Ciências Humanas para o Enem 2026 deve considerar a leitura de fontes e de representações do espaço, além dos conteúdos das disciplinas.

A matriz de referência do Inep prevê interpretar documentos, comparar pontos de vista e compreender informações apresentadas em mapas e outras representações gráficas.

Conforme o edital, a área reúne História, Geografia, Filosofia e Sociologia e será avaliada no primeiro domingo do exame. As provas regulares do Enem 2026 serão realizadas em 8 e 15 de novembro.

No caso das fontes documentais, a matriz destaca a interpretação histórica e geográfica de aspectos da cultura. Também inclui analisar como as sociedades produzem memória e relacionar manifestações culturais do presente aos processos históricos que ajudam a explicá-las.

Já a leitura de representações gráficas e cartográficas aparece ligada à compreensão das transformações dos espaços geográficos. O documento associa essa competência às relações socioeconômicas, culturais e de poder, o que amplia a análise para além da localização de um lugar.

O que conferir ao comparar fontes



A comparação entre pontos de vista também está prevista para situações envolvendo instituições sociais, políticas e econômicas. Na revisão, o estudante pode identificar o que cada fonte afirma, em que contexto se insere e quais diferenças existem entre as interpretações apresentadas.

Resumo

Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026.

Ciências Humanas: no primeiro dia.

Fontes documentais: observar contexto, cultura e pontos de vista.

Mapas e gráficos: relacionar as informações à organização e à transformação do espaço.

Mais informações no site do Inep.

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