Enem 2026: gráficos e experimentos na prova de Natureza

Gráficos, tabelas e experimentos fazem parte das habilidades previstas para Ciências da Natureza no Enem 2026. A matriz do Inep inclui relacionar informações apresentadas em diferentes formatos e usar conhecimentos científicos para compreender fenômenos e avaliar soluções.

De acordo com o edital, a área reúne Física, Química e Biologia e será aplicada no segundo dia. O Enem 2026 terá provas regulares em 8 e 15 de novembro, com Ciências da Natureza e Matemática no último domingo.

A matriz prevê conectar informações de textos, gráficos, tabelas, relações matemáticas e linguagem simbólica. Para a revisão, isso significa trabalhar também a passagem de uma forma de representação para outra, sem tratar os dados como elementos separados do problema.

Em Biologia, o documento inclui interpretar modelos e experimentos para explicar processos dos seres vivos. Também prevê analisar técnicas que utilizam organismos e suas implicações para o ambiente, a saúde, a produção de alimentos e outros setores.

Como organizar a leitura dos dados



Identificar o que está sendo representado e relacionar os dados ao fenômeno descrito são etapas coerentes com as habilidades da matriz.

O documento também inclui avaliar métodos e procedimentos voltados à solução de problemas sociais, econômicos ou ambientais; não indica, porém, quais experimentos serão apresentados na prova.

Resumo

Datas do Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Ciências da Natureza: no segundo domingo.

Representações previstas: textos, tabelas, gráficos, fórmulas e símbolos.

Experimentos: compreender o processo estudado e suas implicações.

Mais informações no site do Inep.

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