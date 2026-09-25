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Enem 2026: interpretação de texto vai além do tema principal

Identificar o público-alvo, comparar opiniões e reconhecer estratégias de convencimento estão entre as habilidades previstas em Linguagens.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 25/09/2026 às 16:40
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Estudantes escrevem a redação FOTO: Freepik

Identificar o assunto de um texto é apenas uma parte da leitura exigida em Linguagens no Enem 2026. A matriz de referência do Inep também prevê reconhecer a intenção de quem escreve, o público ao qual a mensagem se dirige e os recursos usados para convencer o leitor.

De acordo com o documento, o participante deve conseguir relacionar opiniões, temas e recursos linguísticos em diferentes textos. A prova de Linguagens será aplicada em 8 de novembro; o segundo dia do Enem 2026 está marcado para 15 de novembro.

Outra habilidade prevista é perceber como elementos verbais e não verbais podem ser usados para criar ou modificar comportamentos. A leitura, portanto, precisa considerar a relação entre os recursos que compõem a mensagem, sem se limitar a uma palavra ou frase isolada.

O Inep também inclui o reconhecimento de estratégias argumentativas, como comoção e intimidação. Nesses casos, a análise envolve perceber o efeito que o autor procura produzir e como esse objetivo aparece na construção do texto.

O que observar durante a leitura

A organização do texto também faz parte da matriz: o estudante deve identificar os elementos que permitem a progressão do tema. Na revisão, uma forma de trabalhar essa habilidade é acompanhar o que cada trecho acrescenta à mensagem e como ele se conecta aos demais.

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Resumo

  • Datas do exame: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Linguagens: prova do primeiro domingo.
  • Na leitura: observar tema, intenção, público e organização.
  • Na comparação de textos: identificar aproximações e diferenças entre opiniões e recursos.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

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Enem 2026 Linguagens regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

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