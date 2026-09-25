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Artes no Enem 2026: veja o que a matriz prevê para a prova

Funções da arte, diversidade cultural e padrões de beleza integram as habilidades de Linguagens descritas pelo Inep.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 25/09/2026 às 16:56
Angelo Miguel/MEC
As notas do ENEM são utilizadas para ingressar em universidades de todo o Brasil FOTO: Angelo Miguel/MEC

Artes faz parte da prova de Linguagens do Enem 2026 e envolve a compreensão das manifestações artísticas em seus contextos culturais. A matriz de referência do Inep prevê analisar produções, reconhecer suas funções e relacioná-las à diversidade dos grupos sociais.

Segundo o edital, Artes é um dos componentes curriculares avaliados no primeiro dia, ao lado de Língua Portuguesa, Literatura e outros conteúdos de Linguagens. A aplicação regular do Enem 2026 ocorrerá em 8 e 15 de novembro.

Uma das habilidades descritas na matriz é reconhecer as funções da arte e do trabalho dos artistas nos meios culturais em que estão inseridos. O foco não se restringe, assim, à identificação de uma obra: inclui compreender seu significado no contexto de produção.

O documento também prevê analisar produções artísticas para compreender diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. Reconhecer a diversidade artística e as relações entre manifestações de grupos sociais e étnicos completa esse conjunto de habilidades.

Como incluir Artes na revisão

Ao revisar uma manifestação artística, vale organizar a leitura em torno de sua função, do contexto cultural e dos valores que ela expressa. Esses pontos derivam das habilidades apresentadas pelo Inep, mas não representam uma lista de obras que necessariamente aparecerão no exame.

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Resumo

  • Datas do Enem 2026: 8 e 15 de novembro.
  • Artes: componente de Linguagens, no primeiro dia.
  • Pontos previstos: funções da arte, produção cultural e diversidade.
  • Atenção: a matriz não antecipa as obras escolhidas para as questões.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

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Jefferson Albuquerque
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