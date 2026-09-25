Enem 2026: o que revisar em inglês e espanhol para a prova

A preparação para inglês ou espanhol no Enem 2026 envolve mais do que reconhecer palavras isoladas. A matriz de referência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prevê a compreensão de textos e a relação entre a língua estrangeira, a informação e a cultura.

Segundo o edital, o participante deve responder às questões do idioma escolhido no sistema de inscrição. A língua estrangeira integra Linguagens, aplicada no primeiro dia do exame. As provas regulares do Enem 2026 estão marcadas para 8 e 15 de novembro.

Entre as habilidades descritas pelo Inep está associar vocábulos e expressões ao tema de um texto. Isso direciona a revisão para o sentido que as palavras assumem no contexto, e não apenas para uma tradução feita separadamente.

A matriz também inclui relacionar as estruturas linguísticas à função e ao uso social do texto. Reconhecer a produção cultural em inglês ou espanhol como expressão da diversidade cultural e linguística é outro ponto previsto no documento.

Como direcionar a revisão de língua estrangeira



Na leitura de um texto de estudo, o estudante pode organizar a análise em três perguntas: qual é o tema, como as expressões ajudam a desenvolvê-lo e qual é a função daquele texto. Esse roteiro acompanha as habilidades descritas na matriz, que não apresenta uma previsão dos assuntos específicos da prova.

Resumo

Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026.

Língua estrangeira: no primeiro dia, dentro de Linguagens.

Idioma: inglês ou espanhol, conforme a escolha feita na inscrição.

Foco da revisão: compreensão, contexto, uso social e diversidade cultural.

Mais informações no site do Inep.

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