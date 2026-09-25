ENEM NE10
ENEM 2026

Enem 2026: o que revisar em inglês e espanhol para a prova

Matriz do Inep prevê compreensão de textos, usos sociais da língua e diversidade cultural; participante responde ao idioma escolhido na inscrição.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 25/09/2026 às 16:23
O que esperar da prova de Espanhol do Enem?
O que esperar da prova de Espanhol do Enem? FOTO: O que esperar da prova de Espanhol do Enem?

A preparação para inglês ou espanhol no Enem 2026 envolve mais do que reconhecer palavras isoladas. A matriz de referência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prevê a compreensão de textos e a relação entre a língua estrangeira, a informação e a cultura.

Segundo o edital, o participante deve responder às questões do idioma escolhido no sistema de inscrição. A língua estrangeira integra Linguagens, aplicada no primeiro dia do exame. As provas regulares do Enem 2026 estão marcadas para 8 e 15 de novembro.

Entre as habilidades descritas pelo Inep está associar vocábulos e expressões ao tema de um texto. Isso direciona a revisão para o sentido que as palavras assumem no contexto, e não apenas para uma tradução feita separadamente.

A matriz também inclui relacionar as estruturas linguísticas à função e ao uso social do texto. Reconhecer a produção cultural em inglês ou espanhol como expressão da diversidade cultural e linguística é outro ponto previsto no documento.

Como direcionar a revisão de língua estrangeira

Na leitura de um texto de estudo, o estudante pode organizar a análise em três perguntas: qual é o tema, como as expressões ajudam a desenvolvê-lo e qual é a função daquele texto. Esse roteiro acompanha as habilidades descritas na matriz, que não apresenta uma previsão dos assuntos específicos da prova.

Leia Também

Resumo

  • Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Língua estrangeira: no primeiro dia, dentro de Linguagens.
  • Idioma: inglês ou espanhol, conforme a escolha feita na inscrição.
  • Foco da revisão: compreensão, contexto, uso social e diversidade cultural.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

Tags

Enem 2026 inglês e espanhol regras do enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.