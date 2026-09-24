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ENEM 2026

Variação linguística no Enem 2026: como o tema é cobrado

Candidato deve reconhecer marcas sociais e regionais da língua e relacionar cada forma de falar ou escrever à situação de uso.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 24/09/2026 às 17:25 | Atualizado em 24/09/2026 às 17:26
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Nem toda questão de língua portuguesa no Enem 2026 procura apenas a forma prevista pela norma-padrão. A prova também avalia se o estudante entende por que a linguagem muda conforme o lugar, o grupo social e a situação de comunicação.

A matriz de referência cita variedades sociais, regionais e de registro. Isso envolve identificar marcas presentes em diferentes gêneros de texto e relacioná-las ao contexto em que são usadas.

A norma-padrão continua presente na avaliação, mas precisa ser reconhecida nas situações de comunicação em que é adequada. A proposta é perceber as escolhas linguísticas dentro do texto, e não analisar palavras de maneira isolada.

Esse conteúdo integra Linguagens, área aplicada no primeiro domingo, em 8 de novembro. O Enem 2026 será concluído em 15 de novembro, com Matemática e Ciências da Natureza.

O que observar nos textos de estudo

Durante a revisão, o estudante pode identificar quem fala, para quem, em qual situação e com qual objetivo. Essas pistas ajudam a compreender o registro escolhido e as marcas sociais ou regionais destacadas no texto.

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Resumo

  • Observe marcas sociais, regionais e de registro.
  • Relacione a linguagem à situação de uso.
  • Considere o gênero, o público e o objetivo do texto.
  • Provas do Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

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Enem 2026 regras do enem variação linguística

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Jefferson Albuquerque
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