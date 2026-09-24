Declaração de comparecimento do Enem 2026: como obter

Quem precisa comprovar presença no Enem 2026 não deve deixar a declaração para depois da prova. O documento ficará disponível por dia de aplicação na Página do Participante.

O acesso é feito com CPF e senha. O interessado precisa imprimir a declaração e apresentá-la ao chefe de sala antes de entrar, tanto em 8 quanto em 15 de novembro, caso necessite da comprovação nos dois dias.

Depois da confirmação da presença, o documento deve ser guardado no envelope porta-objetos. Ele não pode permanecer fora do envelope quando as provas começarem.

O edital alerta que a Declaração de Comparecimento não será disponibilizada após a aplicação de cada dia. A mesma restrição vale para o Cartão de Confirmação da Inscrição.

Onde encontrar a declaração



O documento poderá ser acessado na Página do Participante, em enem.inep.gov.br/participante. Como há uma declaração para cada dia, o candidato que precisar comprovar as duas presenças deve repetir o procedimento para as provas de 8 e 15 de novembro.

Resumo

Acesso: Página do Participante, com CPF e senha.

Leve o documento impresso antes de ingressar na sala.

Apresente uma declaração em cada dia que precisar comprovar.

Datas: 8 e 15 de novembro de 2026.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem