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ENEM 2026

Declaração de comparecimento do Enem 2026: como obter

Documento deve ser impresso antes da prova e apresentado ao chefe de sala em cada dia que o participante precisar comprovar presença.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 24/09/2026 às 16:58
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Imagem ilustra telefone com logo do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio FOTO: iStock

Quem precisa comprovar presença no Enem 2026 não deve deixar a declaração para depois da prova. O documento ficará disponível por dia de aplicação na Página do Participante.

O acesso é feito com CPF e senha. O interessado precisa imprimir a declaração e apresentá-la ao chefe de sala antes de entrar, tanto em 8 quanto em 15 de novembro, caso necessite da comprovação nos dois dias.

Depois da confirmação da presença, o documento deve ser guardado no envelope porta-objetos. Ele não pode permanecer fora do envelope quando as provas começarem.

O edital alerta que a Declaração de Comparecimento não será disponibilizada após a aplicação de cada dia. A mesma restrição vale para o Cartão de Confirmação da Inscrição.

Onde encontrar a declaração

O documento poderá ser acessado na Página do Participante, em enem.inep.gov.br/participante. Como há uma declaração para cada dia, o candidato que precisar comprovar as duas presenças deve repetir o procedimento para as provas de 8 e 15 de novembro.

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Resumo

  • Acesso: Página do Participante, com CPF e senha.
  • Leve o documento impresso antes de ingressar na sala.
  • Apresente uma declaração em cada dia que precisar comprovar.
  • Datas: 8 e 15 de novembro de 2026.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

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Enem 2026 regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

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