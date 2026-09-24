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ENEM 2026

Quais documentos são aceitos no Enem 2026? Veja a lista

Participante brasileiro precisa apresentar identificação oficial original com foto; alguns documentos digitais são aceitos em aplicativos oficiais

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 24/09/2026 às 17:10
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Imagem ilustra pessoa escrevendo redação em alusão ao Enem FOTO: iStock

Sem um documento de identificação válido, o participante pode ter o acesso à sala de prova comprometido. Para o Enem 2026, brasileiros devem apresentar um documento oficial e original com foto.

Entre as opções aceitas estão as cédulas de identidade emitidas pelos órgãos previstos no edital, passaporte, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Identidade Nacional e Carteira de Trabalho emitida após 27 de janeiro de 1997.

O Inep também aceita e-Título, CNH e CIN em formato digital, desde que apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no aplicativo Gov.br. As provas regulares serão realizadas em 8 e 15 de novembro.

Documentos fornecidos por ordens ou conselhos profissionais também são válidos quando têm, por lei, valor de identidade. O candidato deve conferir com antecedência qual opção apresentará nos dois domingos.

O cartão de confirmação substitui a identidade?

Não. O Cartão de Confirmação reúne informações úteis sobre a participação e é recomendado nos dias de prova, mas o acesso à sala exige documento de identificação com foto válido, conforme as regras do edital.

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Resumo

  • Leve documento oficial e original com foto.
  • Digitais aceitos: e-Título, CNH e CIN nos aplicativos oficiais ou Gov.br.
  • Carteira de Trabalho: somente a emitida após 27 de janeiro de 1997.
  • Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

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Enem 2026 regras do enem

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