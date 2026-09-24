Estatística no Enem 2026: o que revisar para Matemática

Entender uma tabela ou um gráfico é parte central da revisão de Estatística para o Enem 2026. O estudante precisa observar como os dados são apresentados e o que eles permitem concluir.

A matriz do Inep inclui medidas de tendência central, como média, moda e mediana, além de desvios e variância. Noções de probabilidade também aparecem entre os conhecimentos previstos.

As habilidades não se limitam ao cálculo. O documento prevê usar Estatística e Probabilidade para resolver problemas, construir argumentos e avaliar propostas relacionadas a situações reais.

Matemática será aplicada no segundo dia do exame, em 15 de novembro. A primeira etapa do Enem 2026 ocorrerá em 8 de novembro, com Linguagens, Ciências Humanas e redação.

Como organizar a revisão de Estatística



Uma sequência prática é começar pela leitura de tabelas e gráficos, seguir para média, moda e mediana e depois trabalhar dispersão e probabilidade. A matriz indica esses conteúdos, mas não informa a quantidade de questões nem antecipa os contextos que serão usados.

Resumo

Revise representação e análise de dados.

Estude média, moda, mediana, desvios e variância.

Inclua noções de probabilidade e resolução de problemas.

Enem 2026: provas em 8 e 15 de novembro.

Mais informações no site do Inep.

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