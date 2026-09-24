Estatística no Enem 2026: o que revisar para Matemática

Entender uma tabela ou um gráfico é parte central da revisão de Estatística para o Enem 2026. O estudante precisa observar como os dados são apresentados e o que eles permitem concluir.
A matriz do Inep inclui medidas de tendência central, como média, moda e mediana, além de desvios e variância. Noções de probabilidade também aparecem entre os conhecimentos previstos.
As habilidades não se limitam ao cálculo. O documento prevê usar Estatística e Probabilidade para resolver problemas, construir argumentos e avaliar propostas relacionadas a situações reais.
Matemática será aplicada no segundo dia do exame, em 15 de novembro. A primeira etapa do Enem 2026 ocorrerá em 8 de novembro, com Linguagens, Ciências Humanas e redação.
Como organizar a revisão de Estatística
Uma sequência prática é começar pela leitura de tabelas e gráficos, seguir para média, moda e mediana e depois trabalhar dispersão e probabilidade. A matriz indica esses conteúdos, mas não informa a quantidade de questões nem antecipa os contextos que serão usados.
Resumo
- Revise representação e análise de dados.
- Estude média, moda, mediana, desvios e variância.
- Inclua noções de probabilidade e resolução de problemas.
- Enem 2026: provas em 8 e 15 de novembro.
Mais informações no site do Inep.