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Estatística no Enem 2026: o que revisar para Matemática

Leitura de dados, média, moda, mediana, variância e probabilidade integram os conteúdos previstos pelo Inep.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 24/09/2026 às 17:19
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Estatística no Enem 2026 FOTO: Pexels

Entender uma tabela ou um gráfico é parte central da revisão de Estatística para o Enem 2026. O estudante precisa observar como os dados são apresentados e o que eles permitem concluir.

A matriz do Inep inclui medidas de tendência central, como média, moda e mediana, além de desvios e variância. Noções de probabilidade também aparecem entre os conhecimentos previstos.

As habilidades não se limitam ao cálculo. O documento prevê usar Estatística e Probabilidade para resolver problemas, construir argumentos e avaliar propostas relacionadas a situações reais.

Matemática será aplicada no segundo dia do exame, em 15 de novembro. A primeira etapa do Enem 2026 ocorrerá em 8 de novembro, com Linguagens, Ciências Humanas e redação.

Como organizar a revisão de Estatística

Uma sequência prática é começar pela leitura de tabelas e gráficos, seguir para média, moda e mediana e depois trabalhar dispersão e probabilidade. A matriz indica esses conteúdos, mas não informa a quantidade de questões nem antecipa os contextos que serão usados.

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Resumo

  • Revise representação e análise de dados.
  • Estude média, moda, mediana, desvios e variância.
  • Inclua noções de probabilidade e resolução de problemas.
  • Enem 2026: provas em 8 e 15 de novembro.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

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Enem 2026 regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

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