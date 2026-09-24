Banheiro no Enem 2026: entenda as regras durante a prova

É possível ir ao banheiro durante o Enem 2026, mas o deslocamento segue procedimentos de segurança. A partir das 13h, pelo horário de Brasília, o participante deve ser acompanhado por um fiscal.
Se a ida ocorrer antes das 13h, depois de o candidato já ter passado pela identificação na sala, haverá uma nova identificação no retorno. O cumprimento dessa etapa é obrigatório segundo o edital.
Durante a aplicação, o caderno de questões deve ser fechado e deixado com a capa voltada para cima antes de o participante sair da sala. As provas regulares serão realizadas em 8 e 15 de novembro.
O tempo usado fora da sala não é devolvido ao candidato. O Inep informa que não haverá prorrogação por afastamento, avisos ou procedimentos realizados durante a aplicação.
E depois de entregar a prova?
Após encerrar o exame e sair definitivamente da sala, o participante não poderá usar o banheiro do local de aplicação. Por isso, é importante seguir as instruções dos fiscais e considerar esse procedimento antes de finalizar a participação.
Resumo
- Após as 13h: ida ao banheiro acompanhada por fiscal.
- Antes das 13h: pode haver nova identificação no retorno.
- Feche o caderno e deixe a capa para cima ao sair da sala.
- Enem 2026: 8 e 15 de novembro.
Mais informações no site do Inep.