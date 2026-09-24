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Banheiro no Enem 2026: entenda as regras durante a prova

Saídas após as 13h precisam ser acompanhadas por fiscal; ida antes desse horário exige nova identificação no retorno.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 24/09/2026 às 16:52
Angelo Miguel/MEC
Caderno de Provas 1° dia de aplicação do Enem. FOTO: Angelo Miguel/MEC

É possível ir ao banheiro durante o Enem 2026, mas o deslocamento segue procedimentos de segurança. A partir das 13h, pelo horário de Brasília, o participante deve ser acompanhado por um fiscal.

Se a ida ocorrer antes das 13h, depois de o candidato já ter passado pela identificação na sala, haverá uma nova identificação no retorno. O cumprimento dessa etapa é obrigatório segundo o edital.

Durante a aplicação, o caderno de questões deve ser fechado e deixado com a capa voltada para cima antes de o participante sair da sala. As provas regulares serão realizadas em 8 e 15 de novembro.

O tempo usado fora da sala não é devolvido ao candidato. O Inep informa que não haverá prorrogação por afastamento, avisos ou procedimentos realizados durante a aplicação.

E depois de entregar a prova?

Após encerrar o exame e sair definitivamente da sala, o participante não poderá usar o banheiro do local de aplicação. Por isso, é importante seguir as instruções dos fiscais e considerar esse procedimento antes de finalizar a participação.

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Resumo

  • Após as 13h: ida ao banheiro acompanhada por fiscal.
  • Antes das 13h: pode haver nova identificação no retorno.
  • Feche o caderno e deixe a capa para cima ao sair da sala.
  • Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

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Enem 2026 regras do enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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