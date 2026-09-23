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Química no Enem 2026: como revisar transformações da matéria

Matriz reúne evidências de reações, modelos atômicos, gases e representação das transformações químicas; confira os detalhes

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 23/09/2026 às 17:50
Arquivo/Agência Brasil
Segundo dia do Enem conta com questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química) e Matemática e suas Tecnologias FOTO: Arquivo/Agência Brasil

Reconhecer que uma transformação química aconteceu é um dos pontos de partida para revisar Química no Enem 2026. A preparação também passa por interpretar o processo e representar o que ocorreu com a matéria.

A lista de conteúdos do Inep inclui evidências de transformações químicas, reações e sua representação. Modelos da matéria e a estrutura dos átomos aparecem na sequência, junto a número atômico, número de massa, isótopos e Tabela Periódica.

Os sistemas gasosos também fazem parte desse bloco. A matriz cita leis dos gases, equação geral dos gases ideais, princípio de Avogadro, massa molar, volume molar e teoria cinética.

Na prova, esses conhecimentos podem ser usados para caracterizar materiais e avaliar processos em diferentes situações. Química integra Ciências da Natureza, aplicada em 15 de novembro; o primeiro dia do Enem 2026 será em 8 de novembro.

O que ligar durante os estudos

Em vez de separar completamente fórmulas, modelos e reações, o estudante pode observar como esses conhecimentos ajudam a explicar uma transformação e suas consequências. A matriz também prevê avaliar implicações ambientais, sociais e econômicas da produção e do uso de materiais e recursos.

Leia Também

Resumo

  • Transformações: reconhecer evidências, interpretar e representar reações.
  • Estrutura da matéria: modelos atômicos, átomos, isótopos e Tabela Periódica.
  • Gases: leis, equação geral, massa e volume molares.
  • Aplicação regular do Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

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Jefferson Albuquerque
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