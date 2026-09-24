Pode levar lanche para o Enem 2026? Veja o que diz o edital

Quem pretende levar comida para o Enem 2026 deve estar preparado para apresentar o lanche à equipe de aplicação. O edital prevê que o material pode ser vistoriado pelo chefe de sala.

A regra vale nos dois domingos de prova, marcados para 8 e 15 de novembro. A fiscalização faz parte dos procedimentos de segurança adotados nos locais do exame.

Recusar injustificadamente a vistoria do lanche pode resultar na eliminação do participante. A orientação, portanto, é seguir as determinações da equipe sempre que a conferência for solicitada.

O edital não apresenta, no trecho sobre a vistoria, uma lista de alimentos recomendados. Para evitar dúvidas, o candidato deve se limitar às regras expressamente divulgadas pelo Inep e acompanhar as orientações da equipe no local.

Como se preparar para levar o lanche



Antes de sair de casa, o estudante pode organizar o que levar de modo que o conteúdo possa ser apresentado à fiscalização. Nos dias 8 e 15 de novembro, o participante também deve reservar tempo para os procedimentos de entrada e identificação.

Resumo

É permitido levar lanche, sujeito à vistoria.

A conferência pode ser feita pelo chefe de sala.

Recusar a vistoria pode causar eliminação.

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.

Mais informações no site do Inep.

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