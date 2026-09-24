ENEM NE10
ENEM 2026

Pode levar lanche para o Enem 2026? Veja o que diz o edital

Alimentos podem passar por vistoria da equipe de aplicação; recusar a conferência pode causar eliminação

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 24/09/2026 às 16:27
iStock
Imagem de aluno escrevendo redação, em alusão ao Enem FOTO: iStock

Quem pretende levar comida para o Enem 2026 deve estar preparado para apresentar o lanche à equipe de aplicação. O edital prevê que o material pode ser vistoriado pelo chefe de sala.

A regra vale nos dois domingos de prova, marcados para 8 e 15 de novembro. A fiscalização faz parte dos procedimentos de segurança adotados nos locais do exame.

Recusar injustificadamente a vistoria do lanche pode resultar na eliminação do participante. A orientação, portanto, é seguir as determinações da equipe sempre que a conferência for solicitada.

O edital não apresenta, no trecho sobre a vistoria, uma lista de alimentos recomendados. Para evitar dúvidas, o candidato deve se limitar às regras expressamente divulgadas pelo Inep e acompanhar as orientações da equipe no local.

Como se preparar para levar o lanche

Antes de sair de casa, o estudante pode organizar o que levar de modo que o conteúdo possa ser apresentado à fiscalização. Nos dias 8 e 15 de novembro, o participante também deve reservar tempo para os procedimentos de entrada e identificação.

Leia Também

Resumo

  • É permitido levar lanche, sujeito à vistoria.
  • A conferência pode ser feita pelo chefe de sala.
  • Recusar a vistoria pode causar eliminação.
  • Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

Tags

Enem 2026 regras do enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.