Como a redação do Enem 2026 é corrigida? Entenda o processo

A nota da redação do Enem 2026 não depende da avaliação de uma única pessoa. Cada texto é analisado de forma independente por dois corretores, que atribuem pontos às cinco competências cobradas no exame.

Cada avaliador pode dar de zero a 200 pontos por competência. A soma chega a até mil pontos e, quando não existe uma diferença considerada relevante entre as duas avaliações, a nota final é a média das notas totais.

O edital do Inep considera que há discrepância quando as notas totais diferem em mais de 100 pontos, quando a diferença em qualquer competência passa de 80 pontos ou quando os corretores divergem sobre a situação da redação. Nesse caso, uma terceira correção é feita automaticamente.

A redação será aplicada em 8 de novembro, junto às provas de Linguagens e Ciências Humanas. O segundo dia do Enem 2026 está marcado para 15 de novembro.

O candidato precisa pedir a terceira correção?



Não. Quando os critérios de discrepância são atingidos, o próprio processo de correção aciona um terceiro avaliador. Conforme o resultado dessa nova leitura, a nota considera as duas avaliações mais próximas ou pode ser definida por uma banca de três corretores nas situações previstas no edital.

Resumo

Dois corretores avaliam a redação de forma independente.

Cada competência vale até 200 pontos; o total chega a mil.

Diferença relevante aciona uma terceira correção automaticamente.

Provas do Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Mais informações no site do Inep.

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