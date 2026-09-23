Enem 2026 pode valer certificado do ensino médio? Veja as regras

O Enem 2026 pode abrir caminho para o certificado de conclusão do ensino médio, mas a nota não gera o documento de forma automática. O participante precisa atender aos requisitos definidos para essa finalidade e procurar uma instituição certificadora.

Uma das condições é ter 18 anos completos até 8 de novembro, primeiro dia de aplicação. Também é necessário não ter concluído o ensino médio nem ser concluinte em 2026. As provas regulares serão realizadas em 8 e 15 de novembro.

O edital estabelece ainda um desempenho mínimo: 450 pontos em cada área do conhecimento e 500 pontos na redação. Alcançar uma média geral equivalente não substitui essas exigências separadas.

Quem indicou a certificação durante a inscrição autorizou o Inep a disponibilizar dados e notas às instituições certificadoras. O documento, porém, é emitido pela instituição responsável, que pode estabelecer procedimentos complementares.

E quem não marcou a opção na inscrição?



O edital permite que o participante que não tenha indicado a certificação procure uma das instituições certificadoras divulgadas pelo Inep, desde que cumpra os requisitos previstos. O pedido pode ser de certificado de conclusão ou de declaração parcial de proficiência, conforme o desempenho.

Resumo

Idade: 18 anos completos até 8 de novembro de 2026.

Notas mínimas para o certificado: 450 em cada área e 500 na redação.

Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026.

Emissão: feita por instituição certificadora, não diretamente pelo Inep.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem