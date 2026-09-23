ENEM NE10
ENEM 2026

Enem 2026 pode valer certificado do ensino médio? Veja as regras

Uso da nota exige idade mínima, cumprimento dos critérios previstos e pedido a uma instituição certificadora; saiba os detalhes

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 23/09/2026 às 16:15
iStock
Imagem ilustra aluno marcando gabarito em alusão ao Enem FOTO: iStock

O Enem 2026 pode abrir caminho para o certificado de conclusão do ensino médio, mas a nota não gera o documento de forma automática. O participante precisa atender aos requisitos definidos para essa finalidade e procurar uma instituição certificadora.

Uma das condições é ter 18 anos completos até 8 de novembro, primeiro dia de aplicação. Também é necessário não ter concluído o ensino médio nem ser concluinte em 2026. As provas regulares serão realizadas em 8 e 15 de novembro.

O edital estabelece ainda um desempenho mínimo: 450 pontos em cada área do conhecimento e 500 pontos na redação. Alcançar uma média geral equivalente não substitui essas exigências separadas.

Quem indicou a certificação durante a inscrição autorizou o Inep a disponibilizar dados e notas às instituições certificadoras. O documento, porém, é emitido pela instituição responsável, que pode estabelecer procedimentos complementares.

E quem não marcou a opção na inscrição?

O edital permite que o participante que não tenha indicado a certificação procure uma das instituições certificadoras divulgadas pelo Inep, desde que cumpra os requisitos previstos. O pedido pode ser de certificado de conclusão ou de declaração parcial de proficiência, conforme o desempenho.

Leia Também

Resumo

  • Idade: 18 anos completos até 8 de novembro de 2026.
  • Notas mínimas para o certificado: 450 em cada área e 500 na redação.
  • Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Emissão: feita por instituição certificadora, não diretamente pelo Inep.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

Tags

Enem 2026 regras do enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.