Energia no Enem 2026: o que incluir na revisão de Natureza

Produzir e consumir energia envolve escolhas que também podem ser estudadas para o Enem 2026. Além dos conceitos de Física, a preparação inclui compreender os efeitos dessas atividades sobre o ambiente, a sociedade e a economia.

No conteúdo de Física previsto pelo Inep aparecem trabalho, energia e potência, além de energia cinética e potencial. A conservação da energia mecânica e a dissipação de energia também integram a lista que orienta o exame.

O assunto não fica restrito a esse conjunto de conceitos. Em Ciências da Natureza, o estudante deve ser capaz de avaliar possibilidades de geração, uso e transformação de energia, considerando as consequências em cada situação apresentada.

Na parte de Química, estão previstas as transformações químicas e de energia ligadas à produção e ao consumo de recursos energéticos e minerais. Ciências da Natureza será aplicada no segundo dia do Enem 2026, marcado para 15 de novembro; a primeira prova ocorre em 8 de novembro.

Como organizar os pontos de estudo



A revisão pode reunir duas frentes: os conceitos físicos de energia e a análise das consequências de sua produção e utilização. A matriz de referência do Inep contempla ambas, mas não indica quantas questões tratarão do assunto nem quais fontes de energia estarão nos enunciados.

Resumo

Conceitos: trabalho, energia, potência, energia cinética e potencial.

Processos: conservação, dissipação e transformação de energia.

Contexto: efeitos ambientais, sociais e econômicos.

Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026; Natureza no segundo dia.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem