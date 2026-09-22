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Energia no Enem 2026: o que incluir na revisão de Natureza

Conteúdo envolve conceitos de Física e a análise dos efeitos ambientais, sociais e econômicos da produção e do uso de energia.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 22/09/2026 às 17:58 | Atualizado em 22/09/2026 às 17:59
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Produzir e consumir energia envolve escolhas que também podem ser estudadas para o Enem 2026. Além dos conceitos de Física, a preparação inclui compreender os efeitos dessas atividades sobre o ambiente, a sociedade e a economia.

No conteúdo de Física previsto pelo Inep aparecem trabalho, energia e potência, além de energia cinética e potencial. A conservação da energia mecânica e a dissipação de energia também integram a lista que orienta o exame.

O assunto não fica restrito a esse conjunto de conceitos. Em Ciências da Natureza, o estudante deve ser capaz de avaliar possibilidades de geração, uso e transformação de energia, considerando as consequências em cada situação apresentada.

Na parte de Química, estão previstas as transformações químicas e de energia ligadas à produção e ao consumo de recursos energéticos e minerais. Ciências da Natureza será aplicada no segundo dia do Enem 2026, marcado para 15 de novembro; a primeira prova ocorre em 8 de novembro.

Como organizar os pontos de estudo

A revisão pode reunir duas frentes: os conceitos físicos de energia e a análise das consequências de sua produção e utilização. A matriz de referência do Inep contempla ambas, mas não indica quantas questões tratarão do assunto nem quais fontes de energia estarão nos enunciados.

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Resumo

  • Conceitos: trabalho, energia, potência, energia cinética e potencial.
  • Processos: conservação, dissipação e transformação de energia.
  • Contexto: efeitos ambientais, sociais e econômicos.
  • Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026; Natureza no segundo dia.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

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Ciências da Natureza Enem 2026 regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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