Pode usar calculadora no Enem 2026? Entenda a exceção

Quem costuma resolver exercícios com calculadora precisa observar uma diferença na hora de se preparar para o Enem 2026: o aparelho não é permitido para uso geral na prova. Há uma exceção específica de acessibilidade prevista no edital.
O Inep fornece calculadora no dia das provas de Ciências da Natureza e Matemática quando o documento comprobatório para discalculia é aprovado. Mesmo nesse atendimento, o participante não pode utilizar uma calculadora própria.
Esse recurso se aplica ao segundo domingo do exame, em 15 de novembro. O Enem 2026 terá aplicação regular em 8 e 15 de novembro, com Linguagens, Ciências Humanas e redação no primeiro dia.
Fora da autorização de acessibilidade, a calculadora está entre os equipamentos que não podem ficar fora do envelope porta-objetos na sala. As regras também exigem que os eletrônicos sejam guardados desligados.
O que muda na preparação do candidato?
Para quem não tem esse recurso aprovado, a resolução dos exercícios de treino pode considerar a ausência da calculadora, reproduzindo essa condição da prova.
Já o participante com atendimento aprovado deve observar que o equipamento será disponibilizado pelo Inep, e não levado de casa para uso durante o exame.
Resumo
- Regra geral: não é permitido usar calculadora.
- Exceção: recurso de acessibilidade para discalculia, condicionado à aprovação documental.
- O aparelho é fornecido pelo Inep; calculadora própria não é autorizada.
- Provas: 8 e 15 de novembro de 2026; o recurso é previsto para o segundo dia.
Mais informações no site do Inep.