Pode usar calculadora no Enem 2026? Entenda a exceção

Quem costuma resolver exercícios com calculadora precisa observar uma diferença na hora de se preparar para o Enem 2026: o aparelho não é permitido para uso geral na prova. Há uma exceção específica de acessibilidade prevista no edital.

O Inep fornece calculadora no dia das provas de Ciências da Natureza e Matemática quando o documento comprobatório para discalculia é aprovado. Mesmo nesse atendimento, o participante não pode utilizar uma calculadora própria.

Esse recurso se aplica ao segundo domingo do exame, em 15 de novembro. O Enem 2026 terá aplicação regular em 8 e 15 de novembro, com Linguagens, Ciências Humanas e redação no primeiro dia.

Fora da autorização de acessibilidade, a calculadora está entre os equipamentos que não podem ficar fora do envelope porta-objetos na sala. As regras também exigem que os eletrônicos sejam guardados desligados.

O que muda na preparação do candidato?



Para quem não tem esse recurso aprovado, a resolução dos exercícios de treino pode considerar a ausência da calculadora, reproduzindo essa condição da prova.

Já o participante com atendimento aprovado deve observar que o equipamento será disponibilizado pelo Inep, e não levado de casa para uso durante o exame.

Resumo

Regra geral: não é permitido usar calculadora.

Exceção: recurso de acessibilidade para discalculia, condicionado à aprovação documental.

O aparelho é fornecido pelo Inep; calculadora própria não é autorizada.

Provas: 8 e 15 de novembro de 2026; o recurso é previsto para o segundo dia.

Mais informações no site do Inep.

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