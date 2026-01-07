Como escolher o curso certo com a nota do ENEM? Confira dicas de ouro

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) se consolidou como a porta de acesso mais importante para o Ensino Superior no Brasil. No entanto, após o alívio de receber a nota, muitos estudantes se deparam com um novo desafio: como transformar essa pontuação na vaga ideal?

Dilemas como as notas de corte, as universidades com perfis mais compatíveis, perspectivas do mercado profissional e expectativas da família e amigos estão entre as principais preocupações dos estudantes nessa fase tão decisiva.

Como escolher o curso certo com a nota do ENEM?

A psicóloga escolar Alexandra Pontes, do Colégio GGE, ressalta que, durante o processo, os vestibulandos enfrentam uma pressão emocional e um alto nível de ansiedade que pode gerar medo de falhar, estresse intenso, insegurança e exaustão, além de comprometer tanto o bem-estar quanto o rendimento no exame.

“Ao ver o ENEM como a chave do destino, o teste deixa de ser um simples exame acadêmico e passa a simbolizar ingresso na vida adulta, independência ou mobilidade social, elevando ainda mais o peso emocional. Além disso, existe a questão da identidade e das expectativas de futuro: muitos jovens ainda estão formando sua identidade, decidindo uma carreira e imaginando caminhos profissionais; tornar o ENEM decisivo nesse momento pode levar a uma crise de sentido, com medo de errar ao escolher e de adiar os planos de vida”, explica a psicóloga.

Para lidar com a ansiedade, a especialista orienta que o estudante pratique técnicas de relaxamento - como respiração e meditação -, mantenha uma rotina equilibrada, evite comparações e expectativas exageradas e converse com pessoas em quem confie e com quem se sinta confortável.

A psicóloga também alerta para a pressão familiar na escolha do curso: “Muitas famílias veem certas carreiras como símbolos de prestígio, segurança e status. Isso faz com que, muitas vezes, o estudante escolha um curso não por afinidade ou vocação, mas por seu valor simbólico ou econômico.”

“Há também o desejo de agradar. O medo de desapontar os pais ou de não corresponder às expectativas sociais pode levar o jovem a seguir um caminho imposto, mesmo que internamente não se identifique com aquela profissão. Além disso, durante a adolescência - fase em que a identidade, os gostos e aptidões ainda estão em formação -, a influência externa tende a se sobrepor ao autoconhecimento, favorecendo escolhas mais reativas do que reflexivas”, acrescenta.

A psicóloga afirma que a consequência mais comum desse tipo de situação é que os alunos iniciam “cursos errados” e, posteriormente, enfrentam a insatisfação, a frustração ou até a desistência. “Justamente por não terem escolhido algo alinhado a seus interesses reais”, salienta.

Alexandra também elenca perguntas essenciais que o estudante deve se fazer ao cogitar algum curso: “O que eu realmente gosto de fazer? Quais atividades me dão prazer? Quais disciplinas da escola me atraem e nas quais me saio bem? Quais são as minhas habilidades, tanto as naturais quanto as desenvolvidas? O que eu faço bem? O que não gosto de fazer? Que tipo de vida eu imagino para o meu futuro? Que rotina eu desejo, algo mais tranquilo, com flexibilidade, estabilidade financeira, possibilidade de crescimento, ou um trabalho intenso e desafiador?”.

Ela reforça a importância da orientação profissional nesse processo, como a das psicólogas escolares. “Ajuda o estudante a identificar suas aptidões, interesses, valores e limitações pessoais, tornando claro quais áreas e cursos combinam verdadeiramente com seu perfil. Com o apoio do psicólogo, o estudante pode conhecer melhor as características de diferentes cursos, o perfil das profissões e as exigências do mercado de trabalho, avaliando o que se encaixa de fato com suas pretensões.”

“Esse processo também ajuda a reduzir decisões baseadas na pressão externa ou nas expectativas de familiares e sociedade, permitindo que o jovem escolha com base no que realmente importa para ele e não no que ‘impressiona’. Além disso, a orientação permite projetar de forma consciente e realista a trajetória profissional, considerando o estilo de vida desejado, os objetivos de futuro, e como o curso se conecta com o mercado de trabalho e os valores pessoais do estudante”, complementa.

É possível usar a nota de forma estratégica, mas flexível?

Alexandra tranquiliza os estudantes que desejam utilizar a nota do ENEM de forma estratégica, mas se preocupam com a flexibilidade. “É preciso definir um plano A, mas manter opções B ou C como alternativas mais acessíveis ou menos concorridas, de modo a não se prender a uma única escolha. Também é importante alinhar o curso escolhido com seus interesses e aptidões, e não apenas com a nota ou prestígio da profissão, garantindo maior motivação e persistência”, explica.

A psicóloga destaca também a importância de analisar bastante o mercado de trabalho, o currículo e o perfil do curso, considerando fatores práticos como localização, tempo de dedicação e estilo de vida desejado. “A nota também pode servir para mirar cursos semelhantes ou correlatos à carreira almejada, ampliando possibilidades e mantendo flexibilidade para mudanças futuras. É importante manter a mente aberta para redefinir objetivos ao longo da jornada: o ENEM representa um ponto de partida, não uma sentença definitiva”, complementa.

E se a nota não for suficiente para o curso dos sonhos?

Se o nervosismo da escolha preocupa os estudantes, perceber que sua nota não foi tão alta pode ser devastador. Para essas situações, Alexandra elenca um passo a passo eficiente: “O primeiro passo ideal é respirar, reavaliar as opções e definir prioridades. Isso significa parar para refletir se aquele curso continua sendo realmente o que você quer; consultar todas as possibilidades de uso da sua nota do ENEM, não apenas via o sistema principal de vagas, mas considerando outras formas de ingresso no Ensino Superior.”

“Quando a nota não for suficiente para o curso tão desejado, ainda há caminhos viáveis para conseguir uma formação. O estudante pode se inscrever via SISU [Sistema de Seleção Unificada] em cursos com nota de corte mais baixa ou menos concorridos, ampliando as chances de aprovação. Também pode usar a nota do ENEM para tentar bolsa, por meio do ProUni [Programa Universidade para Todos] ou financiamento estudantil com o FIES [Fundo de Financiamento Estudantil], em instituições privadas”, acrescenta.

A psicóloga reforça que buscar cursos correlatos ou áreas próximas da desejada pode ser uma alternativa interessante. “Às vezes esses caminhos mantêm parte da aptidão e ainda permitem uma migração futura. Também vale considerar entrar na lista de espera do SISU ou simplesmente usar sua nota como ponto de partida: aproveitar esse resultado para estudar mais, reforçar competências e, se quiser, tentar de novo numa próxima edição do exame”, complementa.

“Dessa forma, ao optar por um curso alinhado a seus interesses e aptidões, o estudante tem maior chance de satisfação e engajamento, diminuindo o risco de frustração, desistência ou arrependimento”, finaliza.

