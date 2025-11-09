INSCRIÇÕES

Enem 2025 com tema "Envelhecimento" eleva em quase 3x o número de participantes 60+

Na edição deste ano, participantes com 60 anos ou mais somam 17.192 inscritos. Número pode ser utilizado como repertório sociocultural na redação

Paloma Xavier
Paloma Xavier
Publicado em 09/11/2025 às 17:41 | Atualizado em 11/11/2025 às 17:13
Notícia
Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Primeiro dia do Enem conta com questões de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação FOTO: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

No ano em que a redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) tem como tema "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira", a prova quase triplica o número de participantes com 60 anos ou mais.

De acordo com dados do Painel Enem 2025, criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os candidatos com 60 anos ou mais aumentaram 191,38%, entre 2022 e 2025. No Enem 2025, este público soma 17.192 inscritos. Enquanto que em 2022, foram 5,9 mil.

Apesar de representarem o menor grupo etário (0,35% do total) entre os inscritos, os candidatos 60+ rompem com o estereótipo de que estão numa fase improdutiva e se mostram dispostos a ocupar ambientes predominantemente ocupados por jovens.

O Inep inclusive afirmou que “os números traduzem o avanço educacional de uma parcela da sociedade em busca do desenvolvimento individual e coletivo".

Em 2023, a população brasileira com 60 anos ou mais representava 15,6% do total, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em números absolutos, isso equivale a 33 milhões de pessoas idosas no país.

Tema da redação

De acordo com a professora de redação do Colégio GGE Fernanda Nascimento, o aumento de 60+ inscritos pode ser utilizado como exemplo na redação.

"Isso revela justamente que as pessoas estão tratando a 3° idade como um período produtivo! Seria um excelente repertório", explica.

Leia Também


Confira aqui outros elementos que poderiam ser abordados na redação do Enem.

Enem 2025

Neste primeiro (9), estudantes realizam as provas de Redação, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

No domingo seguinte (16), candidatos resolvem questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias.

Dicas de como se preparar física e mentalmente para as provas do Enem

Tags

enem JC360 Home redação

Autor

Paloma Xavier
Publicado por
Paloma Xavier
pleite@jc.com.br Mais informações

Sobre
Jornalista pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), pós-graduanda em Escrita Criativa e, desde 2021, faz parte do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC).

Localidade:Recife, Pernambuco

Idiomas:Português e inglês

Telefone:(81) 3413.6115

Cursos:Monitoramento e investigação de conteúdos digitais (2021), SEO para Profissionais de Comunicação (2021), Curso de Jornalismo de educação: bases para a cobertura (2021), Ferramentas Google para Jornalistas - Cresça com o Google (2019).

Comentários

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.