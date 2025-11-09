Enem 2025 com tema "Envelhecimento" eleva em quase 3x o número de participantes 60+

No ano em que a redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) tem como tema "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira", a prova quase triplica o número de participantes com 60 anos ou mais.

De acordo com dados do Painel Enem 2025, criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os candidatos com 60 anos ou mais aumentaram 191,38%, entre 2022 e 2025. No Enem 2025, este público soma 17.192 inscritos. Enquanto que em 2022, foram 5,9 mil.

Apesar de representarem o menor grupo etário (0,35% do total) entre os inscritos, os candidatos 60+ rompem com o estereótipo de que estão numa fase improdutiva e se mostram dispostos a ocupar ambientes predominantemente ocupados por jovens.

O Inep inclusive afirmou que “os números traduzem o avanço educacional de uma parcela da sociedade em busca do desenvolvimento individual e coletivo".

Em 2023, a população brasileira com 60 anos ou mais representava 15,6% do total, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em números absolutos, isso equivale a 33 milhões de pessoas idosas no país.

Tema da redação

De acordo com a professora de redação do Colégio GGE Fernanda Nascimento, o aumento de 60+ inscritos pode ser utilizado como exemplo na redação.

"Isso revela justamente que as pessoas estão tratando a 3° idade como um período produtivo! Seria um excelente repertório", explica.

Confira aqui outros elementos que poderiam ser abordados na

Enem 2025

Neste primeiro (9), estudantes realizam as provas de Redação, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

No domingo seguinte (16), candidatos resolvem questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias.

Dicas de como se preparar física e mentalmente para as provas do Enem