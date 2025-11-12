PREPARAÇÃO

Como a inteligência emocional influencia sua nota: estratégias emocionais para o ENEM e outros vestibulares

Especialista explica como o domínio das suas emoções é o diferencial que potencializa a memória, concentração e a clareza nas decisões da prova

Paloma Xavier
Paloma Xavier
Publicado em 12/11/2025 às 7:00 | Atualizado em 12/11/2025 às 13:35
Patrocinada
Freepik
A inteligência emocional ajuda o estudante a reconhecer e regular as próprias emoções, afirma a psicóloga escolar do Colégio GGE Thalita Evangelista FOTO: Freepik

A preparação para os vestibulares é inegavelmente uma maratona de estudos, revisões e simulados. No entanto, por mais que a dedicação aos conteúdos seja fundamental, a jornada rumo à aprovação exige um componente muitas vezes subestimado, mas de poder imensurável: a inteligência emocional.

A psicóloga escolar do Colégio GGE Thalita Evangelista afirma que o preparo emocional complementa o preparo acadêmico. “Muitos alunos chegam ao ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) dominando o conteúdo, mas acabam se sabotando pela ansiedade, pela autocrítica excessiva ou pelo medo de errar. A inteligência emocional ajuda o estudante a reconhecer e regular as próprias emoções, buscando manter o foco, a confiança e o equilíbrio. É isso que faz a diferença na hora da prova: conseguir recuperar na memória o que já se sabe sem ser paralisado pela tensão do momento”, explica.

Para Thalita, os principais vilões do psicológico dos alunos são a ansiedade e a comparação. “A expectativa por um bom resultado, as redes sociais e o convívio com colegas que parecem mais preparados geram um sentimento de insuficiência. Isso leva a um medo desproporcional, cansaço mental e, às vezes, até crises de choro ou bloqueio cognitivo. Trabalhamos para que os alunos entendam que cada um tem seu ritmo, e que o caminho do aprendizado é individual”, detalha.

A psicóloga conta que no GGE são feitas ações durante todo o ano para a preparação do aluno. “Como o Projeto de Orientação de Estudos e principalmente o Encontro de Profissões, que auxilia o aluno a compreender quais aspectos envolvem suas escolhas e comportamentos que o levarão para esse futuro. Nesses e outros projetos, buscamos trabalhar o autoconhecimento e o manejo das emoções. Por exemplo, através de rodas de conversa ou entradas em sala, trabalhamos a temática da motivação, ansiedade, sono, rotina, autocuidado, entre outros”, conta.

Leia Também

“Na reta final, reforçamos os atendimentos individuais e as palavras de afirmação, sem esquecer de colocar algumas estratégias em prática, como a respiração e a atenção plena. Ainda, conversamos muito sobre o que é sucesso e fracasso, para reduzir o peso emocional em torno da prova”, acrescenta.

O Projeto de Orientação de Estudos mencionado por Thalita é o primeiro a ser executado no ano letivo. Ela explica que o projeto é pautado no estudo diário como um hábito, a partir da conversa em sala de aula sobre o tema e da entrega do material para a organização do cronograma semanal.

Leia Também

“A ideia que tentamos reforçar para os alunos é a de que devemos prezar sempre pelo equilíbrio. Na orientação em sala e partilhas de dicas, incentivamos pausas curtas entre os estudos, o contato social, exercícios físicos e momentos de lazer. Explicamos que cada coisa tem seu tempo e o cérebro precisa descansar para consolidar o aprendizado. Um aluno exausto pode até estudar mais horas, mas rende menos. O descanso é uma parte estratégica da rotina e não deve ser negligenciado”, detalha.

Thalita também ressalta a importância do diálogo com professores e com a coordenação para a identificação de sinais como desmotivação, irritabilidade, isolamento ou queda no desempenho. “Além disso, checamos os dados concretos, como as notas, registros de comportamento e o diálogo com a família ou profissionais externos. O aluno também pode ser acolhido individualmente, ouvir o que ele sente é essencial, pois nosso papel é ajudá-lo a reconhecer o que está sentindo e construir estratégias em conjunto para lidar com isso, seja reorganizando a rotina, seja trabalhando a autoconfiança. Quando necessário, também orientamos a família a oferecer o suporte externo adequado”, complementa.

A psicóloga também destaca a realização de simulados, que avaliam não apenas o conteúdo, mas oportunizam a vivência de provas e a possibilidade de lidar com imprevistos. “Orientamos os alunos a perceberem como o corpo e a mente reagem durante o teste: o que dispara o nervosismo? Em que momento o cansaço aparece? Depois, trabalhamos estratégias práticas, como pausas conscientes e respiração, para que aprendam a lidar com o estresse antes do dia oficial da prova”, pontua.

Reta final

No período mais próximo aos vestibulares, o GGE prioriza não apenas a revisão dos conteúdos, mas também o acolhimento e a leveza. “Conciliamos essa época com o projeto ‘Descompressão’, no qual criamos um cronograma de atividades divertidas, de expressão emocional e de descontração, para serem realizadas na escola. Assim, fortalecemos a escola como um espaço seguro e de afetividade, além de ser também uma forma diferente de fornecer um suporte emocional”, conta Thalita.

Além disso, há a orientação dos alunos sobre a alimentação, o sono, a respiração e outras dicas voltadas para o ENEM, através de um mural interativo. “A ideia é que eles cheguem às provas mais tranquilos, confiantes e conscientes de que todo o esforço ao longo do ano já foi feito”, pontua a psicóloga.

Pressão familiar

Uma das preocupações elencadas pela psicóloga é a pressão familiar. “A pressão ou conflitos familiares são fatores que interferem no bem-estar emocional dos estudantes. Muitos pais, por quererem o melhor para os filhos, acabam criando e compartilhando expectativas altas ou discrepantes demais diante da percepção do aluno”, explica.

Para atenuar esses potenciais conflitos, o GGE investe em orientações familiares. “Eles participam de uma programação exclusiva no Encontro de Profissões. Também, sempre que necessário, compartilhamos comunicados orientativos, atendemos as famílias e promovemos palestras com temáticas relacionadas, reforçando que apoio é diferente de cobrança. O incentivo deve vir pelo diálogo, pela escuta e pelo reconhecimento do esforço”, detalha.

Thalita reforça que o emocional não é algo separado da aprendizagem, mas sim parte essencial dela. “Pensar em uma escola ou em um acompanhamento que envolve esse olhar de cuidado para o estudante também é investir no seu futuro. Quando o aluno se sente seguro, compreendido e confiante, ele aprende melhor. E isso vale não só para o Enem, mas para a vida. Nosso compromisso, enquanto escola e enquanto psicólogas, é formar pessoas emocionalmente preparadas para lidar com os desafios, para que possam desfrutar do momento de realização dos seus sonhos”, finaliza.

Tags

GGE JC360 JC360 Home

Autor

Paloma Xavier
Publicado por
Paloma Xavier
pleite@jc.com.br Mais informações

Sobre
Jornalista pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), pós-graduanda em Escrita Criativa e, desde 2021, faz parte do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC).

Localidade:Recife, Pernambuco

Idiomas:Português e inglês

Telefone:(81) 3413.6115

Cursos:Monitoramento e investigação de conteúdos digitais (2021), SEO para Profissionais de Comunicação (2021), Curso de Jornalismo de educação: bases para a cobertura (2021), Ferramentas Google para Jornalistas - Cresça com o Google (2019).

Comentários

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.