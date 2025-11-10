Enem 2025: Confira os assuntos que mais caem no segundo dia, na prova de Matemática e Ciências da Natureza

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um dos momentos decisivos na vida de milhões de estudantes brasileiros. Após o primeiro dia, focado em Linguagens, Ciências Humanas e Redação, o segundo domingo de provas exige um preparo diferente: questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química) e Matemática e suas Tecnologias.

No período que antecede a prova, professores elencam dicas para realizar o exame de forma mais tranquila e assertiva e revelam os principais assuntos que caem. Saiba mais nesta matéria.

Prova de Matemática

O professor de Matemática Marconi Sousa, do Colégio GGE, explica que de uns anos para cá, o Enem está se voltando mais para conteúdos de matemática fundamental.

“Antigamente, em um Enem 2018 ou 2019, a prova contava com muitas questões de combinatória, funções, probabilidade, logaritmos, enfim, conteúdo de Ensino Médio. Com o passar dos anos, ela deixa de explorar tanto esses conteúdos e passa a colocar conteúdos de Ensino Fundamental, como fração”, detalha.

Marconi destaca que muitos alunos erram questões como essas porque porque ficam voltados só para conteúdos de Ensino Médio e desvalorizam os conteúdos de matemática fundamental.

Ele também chama atenção para a Teoria de Resposta ao Item (TRI). O modelo estatístico usado para corrigir as questões do Enem avalia a habilidade do candidato com base na coerência das suas respostas, não apenas na quantidade de acertos.

O professor explica que o aluno está lidando com uma prova que trabalha com um grau de assertividade, então deve priorizar acertar questões mais fáceis: “Tem que priorizar conteúdos que sejam mais amplos, por exemplo, análise gráfica, estatística básica, funções básicas, situações do cotidiano mais razoáveis e deixar conteúdos mais formais, como por exemplo, logaritmos, análise combinatória, probabilidade para ele fazer no momento mais oportuno”, exemplifica.

“Por exemplo, o aluno que domina logaritmos pode saber fazer todas as questões do mundo, mas ele não deve priorizar fazer primeiro as de logaritmos na prova do Enem. Deve deixar para o final. Mesmo que seja uma questão fácil ou difícil, ela sempre tem um TRI de média ou baixa. Então não vale a pena focar nesse assunto”, acrescenta.

Marconi orienta que, para uma boa gestão de tempo de prova, o aluno foque em conteúdos que ele domina. “Se esse conteúdo que ele domina tiver atrelado à uma questão com o enunciado curto, melhor ainda. Porque muitas vezes o enunciado é longo e atrapalha. Eu sempre indico ao estudante pular o enunciado e grifar o que a questão quer. Depois ele vai para o texto e resolve. Muitas vezes os textos das questões são conversa”, complementa.

Ele destaca também assuntos recorrentes nas provas de Matemática:

Escalas;

Função do primeiro grau;

Médias;

Probabilidade;

Combinatória;

Análise gráfico;

Proporção;

E recomenda que os alunos evitem o exagero nos estudos na reta final. "Muitas vezes o estudante quer deixar tudo para muito perto, quer adquirir o conhecimento da vida em dois meses ou no mês final. Sinceramente, não vai funcionar. A exaustão gerada pelo excesso de conteúdo em pouco tempo pode até atrapalhar aquilo que ele construiu", explica.

Marconi orienta que os alunos revisem, mas também não abdiquem do descanso e da atividade física: "Eu vejo isso com frequência. Não adianta mudar a rotina na reta final, deixar de treinar, fazer um esporte que eu gosto. O estudante não pode quebrar a rotina dele, e ele deve desacelerar e ser mais assertivo para estar emocionalmente e fisicamente bem para fazer a prova", ressalta.

Prova de Biologia

Juan Tavares, professor e coordenador de Biologia no Colégio GGE, afirma que a matéria pode surgir nas questões associadas a outras disciplinas, como Química e Física. “Conteúdos como cinética química, termologia e meio ambiente, são exemplos onde pode ocorrer a interdisciplinaridade e multidisciplinaridade entre as competências do caderno de Natureza”, exemplifica.

O professor destaca que Ecologia, Biotecnologia e Fisiologia Humana são os temas mais frequentes na prova de Biologia. E explica como podem cair as questões:

Ecologia e Sustentabilidade: Situações de impacto ambiental, consumo consciente, mudanças climáticas, reciclagem e uso de energias limpas;

Situações de impacto ambiental, consumo consciente, mudanças climáticas, reciclagem e uso de energias limpas; Biotecnologia: Avanços médicos, alimentos transgênicos, clonagem, DNA forense e terapia gênica;

Avanços médicos, alimentos transgênicos, clonagem, DNA forense e terapia gênica; Poluição envolvendo ciclo da água: Eutrofização, bioacumulação e biomagnificação;

Eutrofização, bioacumulação e biomagnificação; Introdução de espécie exótica.

Juan pede que os alunos façam uma revisão ativa com provas das últimas 5 edições do Enem e, após cada questão resolvida, analisem o porquê do erro e o raciocínio por trás da alternativa correta.

"Classifique as questões por tema (genética, ecologia, fisiologia, bioquímica etc.) e veja onde estão suas fragilidades. Use mapas mentais para síntese e memorização rápida. Faça leitura dirigida de resumos temáticos - serve para reativar memórias de conteúdo factual, que pode cair de forma indireta nas questões", orienta.

Prova de Física

O professor de Física Carlos Japwwa, do GGE, avalia que as questões da disciplina têm gradativamente se aproximado da física do cotidiano. “E tem como objetivo claro testar se o aluno entende os fenômenos com os quais se depara no dia a dia. Além disso, a correlação com outras disciplinas tem sido uma tendência”, acrescenta.

Carlos explica que a contextualização é o próprio padrão do exame do Enem e que é dividida entre aplicações tecnológicas e do cotidiano. “O entendimento da Física como um elemento técnico/social de integração tem sido uma das pilastras da estrutura da prova. É uma tendência que já se verifica quase na totalidade dos vestibulares”, complementa.

Ele elenca os três grandes temas mais frequentes na prova: eletrodinâmica; teoria ondulatória; e energia/trabalho e potência. O professor também orienta que os estudantes resolvam questões de Física que envolvam cálculos matemáticos para responderem o exame com mais tranquilidade.

Aos alunos que “travam” com questões que envolvem cálculos, Carlos orienta “pular” a questão e focar nas de resolução mais imediata. “Depois ele volta para as que têm cálculo. Certamente ele terá maior frieza na resolução e mais chance de acertar”, acrescenta.

Outra dica do professor é dividir a prova de Matemática como se fossem três provas de 15 questões e intercalar a disciplina com a prova de Ciências da Natureza. “Estudantes que ficam exclusivamente na prova de Matemática até concluir acabam não conseguindo tempo para fazer a de Natureza e crescem as chances de ter que ‘chutar’ muitas questões”, explica.

Prova de Química

Fábio Costa, professor de Química do GGE, explica que, embora a prova da disciplina seja contextualizada, é pouco interdisciplinar. Isso significa que pode estar abordando algo do dia a dia, pode não estar relacionada às disciplinas de Biologia e Física, que também integram a prova de Ciências da Natureza.

“Questões relacionadas ao meio ambiente nunca saem de moda. O ideal é que o estudante saia do senso comum (aquecimento global, chuva ácida, química verde, poluição) e procure abordar também tecnologias inovadoras de monitoramento e controle de poluentes. Nesse critério a prova permeia a disciplina de biologia, mostrando uma interdisciplinaridade”, acrescenta.

Ele também elenca os conteúdos mais abordados na prova de Química:

Eletroquímica (aplicações práticas das pilhas, células a combustível corrosão e técnicas de proteção de estruturas metálicas e eletrólise, como obtenção do alumínio, uso do hidrogênio como combustivel, galvanoplastia);

(aplicações práticas das pilhas, células a combustível corrosão e técnicas de proteção de estruturas metálicas e eletrólise, como obtenção do alumínio, uso do hidrogênio como combustivel, galvanoplastia); Estequiometria (incluindo os casos particulares, como pureza de reagentes , rendimento, excesso de reagentes e reações consecutivas);

(incluindo os casos particulares, como pureza de reagentes , rendimento, excesso de reagentes e reações consecutivas); Propriedades dos compostos orgânicos (volatilidade, solubilidade, interações com tecidos orgânicos e bioacumulação);

(volatilidade, solubilidade, interações com tecidos orgânicos e bioacumulação); Reações orgânicas (Esterificação, hidrólise de um éster em meio ácido e meio básico, saponificação, transesterificação);

(Esterificação, hidrólise de um éster em meio ácido e meio básico, saponificação, transesterificação); Meio ambiente e suas tecnologias ;

; Forças intermoleculares e suas relações com as propriedades das moléculas.

“A prova do Enem requer muito mais do que o conteúdo trabalhado. Ela precisa de estratégia para ser resolvida. Treinar bastante (resolver muitos exercícios) é fundamental para que o aluno adquira ritmo de resolução”, alerta o professor.

Que dias serão aplicadas as provas do Enem 2025?

O Enem 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro, em todo o Brasil, exceto para os residentes em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, que farão o teste nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Neste ano, o exame teve mais de 4,8 milhões de inscrições confirmadas. Foram 4.811.338 estudantes inscritos, um aumento de 11,22% em comparação com o ano anterior. As informações são do Ministério da Educação (MEC).