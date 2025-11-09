Redação do Enem 2025: "O Agente Secreto" e outros elementos da cultura pop podem ser abordados

O Inep revelou o tema da tão aguardada redação do Enem 2025: "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”. Para atingir a nota máxima na prova, candidatos antenados podem explorar elementos do dia a dia como repertório sociocultural, inclusive a cultura pop.

A professora de redação do Colégio GGE Fernanda Nascimento explica que, apesar dos textos motivadores ainda não terem sido disponibilizados, é possível afirmar que a banca do Enem espera que os alunos abordem o futuro. “Tendo acesso apenas à frase temática, a palavra 'perspectiva' remete ao futuro. Nesse caso, espera-se que o aluno problematize a questão, por meio de aspectos sociais, econômicos, culturais, políticos, etc. Por fim, as perspectivas serão apontadas com mais clareza na proposta de intervenção, que é algo diretamente articulado ao futuro”, explica.

O que pode ser utilizado como repertório sociocultural?

A redação do Enem é avaliada por cinco competências, totalizando mil pontos, sendo que cada uma pode atingir a nota máxima de 200 pontos. Dentre elas, a Competência 2 (C2) e a Competência 3 (C3) trabalham em conjunto.

A C2 analisa a utilização de repertório sociocultural (conhecimentos de áreas como História, Filosofia, Artes, entre outras), que é fundamental para legitimar a tese do candidato. Por sua vez, a C3 foca na qualidade argumentativa, verificando como o participante seleciona, organiza e defende informações e argumentos de forma coerente em favor do seu ponto de vista.

Fernanda ressalta que filmes em evidência, como "O Agente Secreto", do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, podem ajudar na hora da prova. Isso porque a personagem Dona Sebastiana, interpretada por Tânia Maria, tem 78 anos e está no começo da carreira.

“É completamente coerente. Esse seria um exemplo de quebra de expectativa, visto que o comum é que as pessoas vejam esse período de vida como uma fase de término, não de recomeços. Nesse caso, é um exemplo real de que o idoso é completamente capaz de ser autônomo, independente e adaptável às mudanças, sejam elas externas ou internas”, analisa.

Outro longa dirigido por um diretor pernambucano que poderia ser abordado é "O Último Azul" (Gabriel Mascaro). "No filme, há a representação de um futuro distópico em que as pessoas velhas são descartadas, dando lugar aos mais jovens para manter a produtividade econômica, revelando o etarismo", explica a professora.

Ela também elenca outros elementos da cultura pop que poderiam ser abordados: “No conto Rapunzel, por exemplo, a madrasta da protagonista, Gothel, tem como objetivo manter-se jovem e bela (uma característica, inclusive, associada à juventude). Para alcançar seu propósito, ela sequestra Rapunzel e a mantém isolada para aproveitar-se do seu poder.”

“E na animação infantil "Up: Altas aventuras", percebemos o tratamento desrespeitoso direcionado ao idoso, ao questionar o poder de decisão sobre Sr. Fredericksen sobre sua própria vida”, acrescenta.



Enem 2025

No primeiro domingo do Enem (9), candidatos realizam a prova de Redação, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.



No próximo domingo (16), estudantes resolvem 90 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias.

