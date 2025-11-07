Enem 2025: caneta azul ou preta? Entenda as regras para as provas

À medida que o Enem 2025 se aproxima, muitos estudantes começam a revisar não apenas os conteúdos das disciplinas, mas também os detalhes práticos que podem fazer diferença no dia da prova — e um dos mais importantes diz respeito à caneta permitida.

De acordo com as regras do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), somente canetas esferográficas de tinta preta, fabricadas em material transparente, são permitidas durante a realização do exame.

O uso de canetas azuis, lápis, lapiseira ou borracha é proibido, e o descumprimento dessa norma pode até mesmo levar à anulação do cartão de respostas.

Qual a justificativa da caneta preta para fazer o Enem?

A exigência da caneta preta transparente tem uma justificativa técnica: o sistema de leitura óptica utilizado para corrigir as provas reconhece com mais precisão essa cor, garantindo a correta identificação das marcações.

Além disso, a transparência do corpo da caneta facilita a fiscalização, impedindo o uso de objetos que possam esconder dispositivos eletrônicos.

O Inep também reforça que o candidato deve levar documento oficial com foto, além do cartão de confirmação da inscrição, que indica o local e horário da prova. Recomenda-se ainda levar garrafa de água transparente e lanche leve, sempre dentro das regras de segurança estabelecidas.

Em 2025, o Enem será aplicado em dois domingos consecutivos, e os portões abrem às 12h (horário de Brasília), com fechamento às 13h.

Dica importante: leve mais de uma caneta preta transparente para evitar imprevistos durante a prova.

Assim, além de estar preparado no conteúdo, o estudante garante tranquilidade e conformidade com as regras no momento decisivo do Enem 2025.

