Enem 2025: 5 dicas para ter ótimo desempenho nas provas de domingo (9)

Com a proximidade da data da prova do ENEM 2025 — no domingo, dia 9 –, é essencial não apenas dominar conteúdos, mas também saber gerenciar o tempo durante a jornada de exame.

A seguir, veja cinco dicas práticas que podem ajudar a elevar seu desempenho no primeiro dia da prova.

1. Entenda o formato da prova e o tempo disponível

No primeiro domingo do ENEM 2025 será aplicada a prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, a de Ciências Humanas e suas Tecnologias e a redação.



Saber quantas questões precisará responder, quantas horas terá para isso e como o tempo se distribui é um primeiro passo para administrar bem o relógio em sala.

2. Treine com simulados cronometrados

Resolver edições anteriores ou simulados que imitem as condições reais ajuda a acostumar-se com o ritmo de prova — inclusive com o tempo que se gasta em cada questão.



Ao treinar com cronômetro você internaliza os “sprints”, os momentos de reflexão mais longa e a revisão final. Assim, no dia, sobra menos surpresa.

3. Estabeleça um ritmo próprio de resolução

Divida o tempo total estimado para cada bloco de prova em segmentos menores: por exemplo, estipule quanto tempo vai dedicar a cada dez questões, e já inclua buffer para leitura de enunciados mais longos ou para revisão de alternativas.



Se você mantiver um ritmo confortável, evita ficar “correndo” nas últimas questões ou, inversamente, gastar tanto tempo em poucas que deixe muitas sem resposta.

4. Use técnica de priorização e revisão inteligente

Durante a prova, identifique rapidamente as questões que parecem mais diretas — resolva-as primeiro para garantir acertos mais rápidos. Deixe para o final aquelas que exigem mais interpretação ou cálculo complexo.



Reserve ao menos os últimos 10 a 15 minutos do bloco para revisar as questões em que você ficou em dúvida, marcou para voltar ou que pareciam armadilhas.

5. Cuide do corpo e da mente antes e durante o exame

Seu desempenho no ENEM dependem também de fatores físicos e emocionais: boa noite de sono, alimentação adequada, chegada antecipada ao local de prova e manutenção do foco fazem diferença.



No dia da prova, mantenha uma postura calma — lembre-se de que parte do tempo se perde por nervosismo ou distração. Um ritmo tranquilo e constante geralmente rende mais.

No domingo (9), além do conteúdo que você estudou, o controle do tempo, o ritmo de prova e a atenção ao seu estado físico e bem-estar podem fazer a diferença entre uma boa e uma ótima performance no ENEM 2025. Use esses cinco pontos para alinhar sua prova com estratégia e calma.

