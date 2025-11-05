ENEM 2025

Enem 2025: conheça as regras essenciais para a redação no domingo (9)

Aproveite o guia completo com orientações oficiais sobre formato, critérios de avaliação e prazos para a redação do ENEM 2025 — fique preparado

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 05/11/2025 às 16:55
iStock
Imagem ilustra pessoa fazendo prova em alusão ao Enem FOTO: iStock

Com a proximidade da data do Exame Nacional do Ensino Médio 2025 (ENEM 2025), é fundamental que os participantes estejam plenamente informados sobre as regras que regem a aplicação da prova de redação, prevista para o primeiro dia de realização.

A seguir, veja os principais pontos que você precisa conhecer para não comprometer sua participação.

1. Quando e como será aplicada

Conforme o edital mais recente, o ENEM 2025 será aplicado em dois dias — sendo que no primeiro dia constam as provas objetivas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas, e também a prova de redação.

No dia da redação, os portões se abrem às 12h (horário de Brasília) e fecham às 13h; o exame tem início às 13h30.

2. Formato e gênero textual exigido

A prova de redação exige a produção de um texto dissertativo-argumentativo (gênero textual obrigatório), no qual o participante deve defender uma tese sobre o tema proposto, desenvolver argumentos e apresentar uma proposta de intervenção.

O texto deve ser redigido em norma culta da língua portuguesa: sem uso de gírias, abreviações ou linguagem excessivamente informal.

3. Critérios de avaliação e competências

A redação é avaliada de 0 a 1000 pontos e está estruturada em cinco competências, cada uma valendo até 200 pontos.

As competências são:

  • Competência 1: domínio da norma culta da língua escrita.
  • Competência 2: compreensão da proposta e aplicação de conceitos de diferentes áreas.
  • Competência 3: seleção, organização e interpretação de informações, fatos, opiniões e argumentos.
  • Competência 4: demonstração do conhecimento dos mecanismos linguísticos para a argumentação.
  • Competência 5: elaboração de proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.

4. Principais regras para evitar nota zero ou penalizações

  • O participante não pode fugir totalmente ao tema proposto; caso contrario, pode zerar a redação.
  • Deve-se respeitar o gênero dissertativo-argumentativo. Escrever uma carta, narração, poema ou outro gênero equivale a desrespeitar as regras.
  • Copiar parcialmente ou integralmente os textos motivadores também é vetado e pode levar à nota zero.
  • O uso da primeira pessoa do singular (“eu”) é inadequado; o texto exige certo distanciamento e impessoalidade.
  • O texto deve estar escrito em português; produzir majoritariamente em língua estrangeira é motivo de anulação.

Leia Também

5. Estrutura sugerida e cuidados finais

Normalmente, recomenda-se que o texto seja organizado em quatro parágrafos: introdução, dois parágrafos de desenvolvimento e conclusão com a proposta de intervenção.

Não há necessidade de título, salvo se o participante quiser.

Além disso, recomenda-se começar o rascunho logo após receber o caderno e reservar alguns minutos ao final para revisão — verifique ortografia, pontuação, clareza e coesão.

6. O que mudou ou permanece para 2025

De acordo com especialistas, não há mudanças drásticas no formato ou nos critérios da redação para 2025; as normas básicas permanecem as mesmas das edições anteriores.

Entretanto, é importante lembrar que o edital traz outras novidades para o ENEM geral — por exemplo, pontuação mínima exigida para certificação ou ingressos.

7. Dicas práticas para o dia da prova

Confirme com antecedência a localização do local de aplicação, chegue com folga de tempo e leve documento oficial com foto.

Leve caneta transparente de tinta preta (ou conforme instruções do edital) e utilize o rascunho para organizar ideias antes de transpor para o definitivo.

Leia atentamente o tema e os textos motivadores antes de começar a escrever.

Planeje: escreva a introdução, desenvolva bem os argumentos, e conclua com proposta de intervenção — agente, ação, meio, efeito e detalhamento.

Revise: verifique se sua redação está bem estruturada, se respeitou o tema, se o vocabulário está adequado, e se não há linguagem excessivamente informal ou gírias.

o fundamentais para quem deseja aproveitar todas as oportunidades que o exame oferece.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

Tags

enem Enem 2025

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.