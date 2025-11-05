Enem 2025: conheça as regras essenciais para a redação no domingo (9)

Com a proximidade da data do Exame Nacional do Ensino Médio 2025 (ENEM 2025), é fundamental que os participantes estejam plenamente informados sobre as regras que regem a aplicação da prova de redação, prevista para o primeiro dia de realização.

A seguir, veja os principais pontos que você precisa conhecer para não comprometer sua participação.

1. Quando e como será aplicada

Conforme o edital mais recente, o ENEM 2025 será aplicado em dois dias — sendo que no primeiro dia constam as provas objetivas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas, e também a prova de redação.



No dia da redação, os portões se abrem às 12h (horário de Brasília) e fecham às 13h; o exame tem início às 13h30.



2. Formato e gênero textual exigido

A prova de redação exige a produção de um texto dissertativo-argumentativo (gênero textual obrigatório), no qual o participante deve defender uma tese sobre o tema proposto, desenvolver argumentos e apresentar uma proposta de intervenção.



O texto deve ser redigido em norma culta da língua portuguesa: sem uso de gírias, abreviações ou linguagem excessivamente informal.



3. Critérios de avaliação e competências

A redação é avaliada de 0 a 1000 pontos e está estruturada em cinco competências, cada uma valendo até 200 pontos.



As competências são:

Competência 1 : domínio da norma culta da língua escrita.



: domínio da norma culta da língua escrita. Competência 2: compreensão da proposta e aplicação de conceitos de diferentes áreas.



compreensão da proposta e aplicação de conceitos de diferentes áreas. Competência 3 : seleção, organização e interpretação de informações, fatos, opiniões e argumentos.



: seleção, organização e interpretação de informações, fatos, opiniões e argumentos. Competência 4: demonstração do conhecimento dos mecanismos linguísticos para a argumentação.



demonstração do conhecimento dos mecanismos linguísticos para a argumentação. Competência 5: elaboração de proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.



4. Principais regras para evitar nota zero ou penalizações

O participante não pode fugir totalmente ao tema proposto; caso contrario, pode zerar a redação.



Deve-se respeitar o gênero dissertativo-argumentativo. Escrever uma carta, narração, poema ou outro gênero equivale a desrespeitar as regras.



Copiar parcialmente ou integralmente os textos motivadores também é vetado e pode levar à nota zero.



O uso da primeira pessoa do singular (“eu”) é inadequado; o texto exige certo distanciamento e impessoalidade.



O texto deve estar escrito em português; produzir majoritariamente em língua estrangeira é motivo de anulação.



5. Estrutura sugerida e cuidados finais

Normalmente, recomenda-se que o texto seja organizado em quatro parágrafos: introdução, dois parágrafos de desenvolvimento e conclusão com a proposta de intervenção.



Não há necessidade de título, salvo se o participante quiser.



Além disso, recomenda-se começar o rascunho logo após receber o caderno e reservar alguns minutos ao final para revisão — verifique ortografia, pontuação, clareza e coesão.

6. O que mudou ou permanece para 2025

De acordo com especialistas, não há mudanças drásticas no formato ou nos critérios da redação para 2025; as normas básicas permanecem as mesmas das edições anteriores.



Entretanto, é importante lembrar que o edital traz outras novidades para o ENEM geral — por exemplo, pontuação mínima exigida para certificação ou ingressos.



7. Dicas práticas para o dia da prova

Confirme com antecedência a localização do local de aplicação, chegue com folga de tempo e leve documento oficial com foto.

Leve caneta transparente de tinta preta (ou conforme instruções do edital) e utilize o rascunho para organizar ideias antes de transpor para o definitivo.

Leia atentamente o tema e os textos motivadores antes de começar a escrever.

Planeje: escreva a introdução, desenvolva bem os argumentos, e conclua com proposta de intervenção — agente, ação, meio, efeito e detalhamento.



Revise: verifique se sua redação está bem estruturada, se respeitou o tema, se o vocabulário está adequado, e se não há linguagem excessivamente informal ou gírias.

o fundamentais para quem deseja aproveitar todas as oportunidades que o exame oferece.

