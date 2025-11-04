Enem 2025: primeiro dia de prova é no domingo; veja como consultar local de prova

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 começa neste domingo (9), marcando o início de mais uma edição do maior processo seletivo do país.

Milhões de estudantes em todo o Brasil farão as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação nesta primeira etapa.

O segundo dia de aplicação será no domingo seguinte, dia 16 de novembro, com as áreas de Matemática e Ciências da Natureza.

Para evitar imprevistos, os participantes devem conferir com antecedência o local de prova, o número da sala e o endereço completo do centro de aplicação.

Essas informações estão disponíveis no Cartão de Confirmação de Inscrição, que pode ser acessado na Página do Participante, no site do Inep (https://enem.inep.gov.br/participante/

), utilizando o CPF e a senha cadastrada.

O documento também traz dados importantes como o idioma escolhido para a prova de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) e informações sobre eventuais necessidades de atendimento especial.

Horários oficiais do Enem 2025

Abertura dos portões: 12h (horário de Brasília)

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término: 19h (no primeiro dia) e 18h30 (no segundo)

Dicas para o dia da prova

Leve documento oficial com foto e caneta esferográfica preta de tubo transparente.

Evite usar relógios, bonés e dispositivos eletrônicos, que são proibidos.

Planeje o trajeto até o local de prova e chegue com antecedência.

Faça uma boa refeição e mantenha-se hidratado para garantir concentração durante o exame.

O Enem é utilizado por instituições públicas e privadas como porta de entrada para o ensino superior, além de programas como o Sisu, Prouni e Fies.

Por isso, a organização e a pontualidade são fundamentais para quem deseja aproveitar todas as oportunidades que o exame oferece.

