Enem 2025: 3 erros que fazem você perder tempo no estudo

O Enem 2025 se aproxima cada vez mais, e os estudantes precisam redobrar a atenção nesse período de revisão.

Isso porque estudar não é a mesma coisa que estudar bem. Na realidade, muitas pessoas passam horas com o material aberto, mas sem foco e sem estratégia adequada.

Para ajudar na sua preparação, o NE10 separou dicas que afastam aquela sensação de não ter aprendido nada, apesar de ter passado um bom tempo lendo e praticando.

Erros para evitar no Enem 2025

Para se dar bem nos dois dias de prova, marcados para 9 e 16 de novembro, o candidato deve manter um bom ritmo de estudo. Sendo assim, é importante evitar esses 3 erros comuns:

1. Estudar sem planejamento

Muitos começam o dia "no impulso", sem saber o que vão estudar primeiro. O resultado disso é a perda de foco e uma revisão desorganizada.



Como corrigir: faça um planejamento diário ou semanal, listando o que estudar em cada bloco de tempo. Use um cronômetro e liste as matérias que precisam de mais atenção. Um simples cronograma evita a dispersão e melhora o rendimento.



2. Não praticar com questões

Ler resumos e apostilas pode até trazer aquela sensação de domínio, mas é preciso colocar a teoria em prática.



Como corrigir: troque parte das leituras por resolução de questões, simulados e exercícios de provas anteriores. Também vale usar flashcards para revisar fórmulas e conceitos.



3. Ignorar pausas e descanso

Estudar por muitas horas seguidas sem parar não é sinal de produtividade. O cérebro precisa de pausas para guardar melhor as informações.



Como corrigir: faça intervalos curtos a cada hora e tire pelo menos um período de descanso durante o dia. Dormir bem e se alimentar corretamente também fazem parte da rotina de estudo. Um corpo cansado não sustenta a concentração por muito tempo.



Redação Enem 2025

A cada ano, o Ministério da Educação (MEC) divulga a Cartilha do Participante, reunindo as instruções e dicas necessárias para a redação do Enem.

O documento também apresenta trechos comentados das produções que obtiveram nota máxima no Enem 2024.