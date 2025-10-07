Enem

Enem 2025: 3 erros que fazem você perder tempo no estudo

As provas deste ano serão realizadas nos dias 9 e 16 de novembro para a grande maioria das cidades brasileiras; confira dicas para otimizar a revisão

Fernanda Cysneiros
Fernanda Cysneiros
Publicado em 07/10/2025 às 15:58
Notícia
iStock
Imagem ilustra estudante realizando revisão para a prova do Enem FOTO: iStock

O Enem 2025 se aproxima cada vez mais, e os estudantes precisam redobrar a atenção nesse período de revisão

Isso porque estudar não é a mesma coisa que estudar bem. Na realidade, muitas pessoas passam horas com o material aberto, mas sem foco e sem estratégia adequada.

Para ajudar na sua preparação, o NE10 separou dicas que afastam aquela sensação de não ter aprendido nada, apesar de ter passado um bom tempo lendo e praticando.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem


Erros para evitar no Enem 2025

Para se dar bem nos dois dias de prova, marcados para 9 e 16 de novembro, o candidato deve manter um bom ritmo de estudo. Sendo assim, é importante evitar esses 3 erros comuns:

1. Estudar sem planejamento

Muitos começam o dia "no impulso", sem saber o que vão estudar primeiro. O resultado disso é a perda de foco e uma revisão desorganizada.

Como corrigir: faça um planejamento diário ou semanal, listando o que estudar em cada bloco de tempo. Use um cronômetro e liste as matérias que precisam de mais atenção. Um simples cronograma evita a dispersão e melhora o rendimento.

2. Não praticar com questões

Ler resumos e apostilas pode até trazer aquela sensação de domínio, mas é preciso colocar a teoria em prática. 

Como corrigir: troque parte das leituras por resolução de questões, simulados e exercícios de provas anteriores. Também vale usar flashcards para revisar fórmulas e conceitos. 

3. Ignorar pausas e descanso

Estudar por muitas horas seguidas sem parar não é sinal de produtividade. O cérebro precisa de pausas para guardar melhor as informações.

Como corrigir: faça intervalos curtos a cada hora e tire pelo menos um período de descanso durante o dia. Dormir bem e se alimentar corretamente também fazem parte da rotina de estudo. Um corpo cansado não sustenta a concentração por muito tempo.

Redação Enem 2025

A cada ano, o Ministério da Educação (MEC) divulga a Cartilha do Participante, reunindo as instruções e dicas necessárias para a redação do Enem.

O documento também apresenta trechos comentados das produções que obtiveram nota máxima no Enem 2024.

Tags

enem Enem 2025 Redação Enem

Autor

Fernanda Cysneiros
Publicado por
Fernanda Cysneiros
fcarvalho@ne10.com.br Mais informações

Sobre
No NE10 Interior e JC, sou jornalista especializada em benefícios sociais, como Bolsa Família e PIS. Minha missão é ajudar a população a se informar com credibilidade, além de auxiliar no setor de serviços e pagamentos.

Idiomas:Inglês, Espanhol e Francês

Telefone:(81) 3413.6410

Cargo:Repórter Júnior

Cursos:SEO de Conteúdo, SEO Técnico, UX, CRO e Algoritmos do Google - 2024 | Como Cobrir Pautas Criminais (Abraji) - 2023 | SEO Master Class - 2023 | Curso de Produção e Revisão de Contéudo; Wordpress e Copywriting - 2022

Comentários

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.