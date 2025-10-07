Enem 2025: 3 erros que fazem você perder tempo no estudo

O Enem 2025 se aproxima cada vez mais, e os estudantes precisam redobrar a atenção nesse período de revisão.
Isso porque estudar não é a mesma coisa que estudar bem. Na realidade, muitas pessoas passam horas com o material aberto, mas sem foco e sem estratégia adequada.
Para ajudar na sua preparação, o NE10 separou dicas que afastam aquela sensação de não ter aprendido nada, apesar de ter passado um bom tempo lendo e praticando.
Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem
Erros para evitar no Enem 2025
Para se dar bem nos dois dias de prova, marcados para 9 e 16 de novembro, o candidato deve manter um bom ritmo de estudo. Sendo assim, é importante evitar esses 3 erros comuns:
1. Estudar sem planejamento
Muitos começam o dia "no impulso", sem saber o que vão estudar primeiro. O resultado disso é a perda de foco e uma revisão desorganizada.
Como corrigir: faça um planejamento diário ou semanal, listando o que estudar em cada bloco de tempo. Use um cronômetro e liste as matérias que precisam de mais atenção. Um simples cronograma evita a dispersão e melhora o rendimento.
2. Não praticar com questões
Ler resumos e apostilas pode até trazer aquela sensação de domínio, mas é preciso colocar a teoria em prática.
Como corrigir: troque parte das leituras por resolução de questões, simulados e exercícios de provas anteriores. Também vale usar flashcards para revisar fórmulas e conceitos.
3. Ignorar pausas e descanso
Estudar por muitas horas seguidas sem parar não é sinal de produtividade. O cérebro precisa de pausas para guardar melhor as informações.
Como corrigir: faça intervalos curtos a cada hora e tire pelo menos um período de descanso durante o dia. Dormir bem e se alimentar corretamente também fazem parte da rotina de estudo. Um corpo cansado não sustenta a concentração por muito tempo.
Redação Enem 2025
A cada ano, o Ministério da Educação (MEC) divulga a Cartilha do Participante, reunindo as instruções e dicas necessárias para a redação do Enem.
O documento também apresenta trechos comentados das produções que obtiveram nota máxima no Enem 2024.
