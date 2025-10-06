ENEM

Enem: 10 conectivos que fazem a diferença na redação

O uso correto de conectivos faz diferença na Competência 4 da Redação, responsável por avaliar a coesão textual; saber variar os termos ajuda na nota

Publicado em 06/10/2025 às 15:55
A redação do Enem será aplicada no dia 9 de novembro, em conjunto com as 90 questões objetivas da prova de Linguagens.

Para garantir uma boa nota, é essencial estruturar bem o texto, utilizando bons conectivos e garantindo a clareza do que está sendo escrito. 

A seguir, confira dicas de texto para estruturar bem a sua redação.

Redação Enem 2025

Veja 10 conectivos que fazem diferença e como usá-los corretamente ao longo do texto da redação:

1. Portanto/Logo

Usados para juntar ideias em uma conclusão. Exemplo: A falta de políticas públicas adequadas compromete a inclusão digital. Logo, é necessário investir em educação tecnológica.

2. Além disso/Ademais

Servem para adicionar um novo argumento ou reforçar uma ideia anterior. Exemplo: A violência urbana prejudica a sociedade. Além disso, compromete o desenvolvimento econômico.

3. Entretanto/Contudo/No entanto

Indicam oposição, quebra de expectativa ou contraste. Exemplo: O Brasil possui leis ambientais rigorosas. Entretanto, a fiscalização ainda é ineficiente.

4. Ou seja/Isto é

Usados para explicar ou reformular o que foi dito. Exemplo: A desigualdade social é estrutural, ou seja, está presente nas bases da sociedade.

5. Destarte/Dessa maneira

Indicam uma conclusão ou consequência de algo explicado. Exemplo: O avanço das redes sociais ampliou o acesso à informação. Destarte, a população tornou-se mais participativa.

6. Por outro lado

Ideal para introduzir uma ideia contrária ou um contraponto. Exemplo: A internet facilita o acesso ao conhecimento. Por outro lado, pode disseminar desinformação.

7. Em suma/Em síntese/Nesse ínterim

Usados na conclusão para resumir os principais pontos do texto. Exemplo: Em suma, é urgente investir em políticas que combatam a exclusão digital no país.

8. Nesse sentido/Diante disso

Utilizados para introduzir a proposta de intervenção. Exemplo: Diante disso, o governo deve criar programas de capacitação tecnológica nas escolas públicas.

9. Embora

Marca concessão, ou seja, quando algo é admitido, mas há uma ressalva. Exemplo: Embora o Brasil tenha avançado em leis sociais, a desigualdade ainda persiste.

10. Sobretudo/Principalmente

Servem para destacar um ponto mais relevante do argumento. Exemplo: A educação é essencial para o desenvolvimento social, sobretudo em comunidades vulneráveis.

