ENEM 2025

5 dicas práticas para deixar sua redação do Enem 2025 mais criativa

Saiba como desenvolver argumentos originais, variar repertórios e criar propostas de intervenção criativas para conquistar boa nota no Enem.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 23/09/2025 às 15:57
KAN CHUMPHONGPHAN/Istock
Imagem ilustrativa de mãos sobre escritos FOTO: KAN CHUMPHONGPHAN/Istock

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das partes mais aguardadas e, ao mesmo tempo, temidas pelos candidatos.

Responsável por até 20% da nota final, ela pode ser decisiva para garantir uma vaga no ensino superior. Embora a estrutura do texto seja obrigatoriamente dissertativo-argumentativa, há maneiras de se destacar, trazendo originalidade e criatividade sem fugir às regras.

Veja 5 dicas para escrever uma redação criativa no Enem:

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem


1. Use repertório sociocultural variado

Referências a filmes, livros, músicas, obras de arte, fatos históricos e acontecimentos atuais podem enriquecer a argumentação. A diversidade de repertório demonstra leitura de mundo e capacidade crítica.

2. Crie uma introdução envolvente

Começar com uma citação marcante, uma pergunta instigante ou até um dado surpreendente pode prender a atenção do corretor logo no início. O importante é manter a coerência com o tema proposto.

3. Explore diferentes pontos de vista

Apresentar perspectivas variadas sobre o tema e, depois, defender uma delas de forma clara fortalece a argumentação. Isso mostra maturidade intelectual e domínio da escrita.

Leia Também

4. Aposte em conectores criativos

O uso repetitivo de conectivos básicos (“portanto”, “além disso”, “assim”) pode deixar o texto monótono. Variar as expressões de coesão, como “nesse contexto”, “sob essa ótica” ou “diante disso”, dá fluidez e sofisticação ao texto.

5. Construa uma proposta de intervenção original

A conclusão deve propor soluções viáveis e criativas para o problema discutido. Fugir do óbvio — sem perder o caráter prático e respeitando os direitos humanos — é uma forma de garantir um diferencial na avaliação.

Com essas estratégias, o candidato pode transformar a redação em um espaço não apenas de argumentação, mas também de expressão criativa, aumentando suas chances de alcançar a nota máxima.

Tags

Enem 2025 redação redação do Enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.