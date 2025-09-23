5 dicas práticas para deixar sua redação do Enem 2025 mais criativa

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das partes mais aguardadas e, ao mesmo tempo, temidas pelos candidatos.

Responsável por até 20% da nota final, ela pode ser decisiva para garantir uma vaga no ensino superior. Embora a estrutura do texto seja obrigatoriamente dissertativo-argumentativa, há maneiras de se destacar, trazendo originalidade e criatividade sem fugir às regras.

Veja 5 dicas para escrever uma redação criativa no Enem:

1. Use repertório sociocultural variado

Referências a filmes, livros, músicas, obras de arte, fatos históricos e acontecimentos atuais podem enriquecer a argumentação. A diversidade de repertório demonstra leitura de mundo e capacidade crítica.

2. Crie uma introdução envolvente

Começar com uma citação marcante, uma pergunta instigante ou até um dado surpreendente pode prender a atenção do corretor logo no início. O importante é manter a coerência com o tema proposto.

3. Explore diferentes pontos de vista

Apresentar perspectivas variadas sobre o tema e, depois, defender uma delas de forma clara fortalece a argumentação. Isso mostra maturidade intelectual e domínio da escrita.

4. Aposte em conectores criativos

O uso repetitivo de conectivos básicos (“portanto”, “além disso”, “assim”) pode deixar o texto monótono. Variar as expressões de coesão, como “nesse contexto”, “sob essa ótica” ou “diante disso”, dá fluidez e sofisticação ao texto.

5. Construa uma proposta de intervenção original

A conclusão deve propor soluções viáveis e criativas para o problema discutido. Fugir do óbvio — sem perder o caráter prático e respeitando os direitos humanos — é uma forma de garantir um diferencial na avaliação.

Com essas estratégias, o candidato pode transformar a redação em um espaço não apenas de argumentação, mas também de expressão criativa, aumentando suas chances de alcançar a nota máxima.