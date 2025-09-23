ENEM 2025

Enem 2025: como usar os textos motivadores para fortalecer a redação

Aprenda a transformar os textos motivadores em aliados estratégicos, usando dados e ideias para enriquecer argumentos e elevar sua nota no Enem.

Publicado em 23/09/2025 às 15:35
Rko1234/Istock
Mão com caneta escrevendo redação FOTO: Rko1234/Istock

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um dos momentos mais aguardados — e também mais temidos — pelos candidatos.

Entre as principais ferramentas oferecidas aos participantes está a coletânea de textos motivadores, que serve como ponto de partida para a construção do texto dissertativo-argumentativo.

Mas afinal, como utilizar esse recurso de forma estratégica?

O papel dos textos motivadores

Os textos motivadores são fornecidos pela banca do Enem e geralmente incluem trechos de artigos, notícias, dados estatísticos, charges ou fragmentos de pesquisas. Eles têm como objetivo contextualizar o tema e orientar o estudante quanto à discussão proposta.

Apesar disso, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) deixa claro: os textos motivadores não devem ser copiados integralmente. O candidato deve interpretá-los e usá-los como apoio, construindo sua própria argumentação.

Aliados para estruturar argumentos

Utilizar os textos motivadores de forma inteligente pode ajudar em vários pontos da redação:

  • Introdução: servem como base para apresentar o tema e contextualizar o leitor.
  • Desenvolvimento: os dados podem reforçar a tese e ajudar a estruturar argumentos consistentes.
  • Conclusão: permitem retomar informações iniciais e conectá-las à proposta de intervenção exigida no Enem.

A importância da originalidade

Um dos maiores erros cometidos pelos candidatos é reproduzir trechos dos textos motivadores sem acrescentar nada novo. O avaliador valoriza a capacidade crítica e a habilidade de relacionar os textos fornecidos com outros repertórios — como referências históricas, culturais, literárias ou atuais.

Estratégias para usar os textos a seu favor

  • Grifar as ideias centrais de cada texto motivador antes de começar a redação.
  • Relacionar os dados apresentados com acontecimentos da sociedade ou com exemplos estudados.
  • Evitar a cópia literal — prefira reescrever com suas próprias palavras.

Articular diferentes fontes: unir o que está na coletânea com repertórios legitimados, como Constituição, filósofos, obras literárias e movimentos sociais.

No Enem, os textos motivadores não são apenas um auxílio, mas uma oportunidade de demonstrar leitura crítica e raciocínio analítico.

Quando usados de forma estratégica, eles se transformam em verdadeiros aliados para alcançar uma nota de destaque na redação.

