Enem 2025: descubra os segredos para conquistar a redação nota mil

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um dos momentos mais aguardados e temidos pelos candidatos.

Em 2025, não será diferente: alcançar a sonhada nota mil exige preparo, atenção aos critérios avaliados e prática constante de escrita.

De acordo com especialistas, a banca do Enem avalia a redação com base em cinco competências, que juntas somam mil pontos. Para conquistar a pontuação máxima, o estudante precisa dominar cada uma delas:

Enem 2025: O que faz uma redação ser nota mil? Confira os principais pontos para arrasar

Domínio da norma culta da língua portuguesa

É essencial evitar erros gramaticais, ortográficos e de concordância. Um texto limpo e coeso ganha destaque.

Compreensão do tema e abordagem crítica

Fugir da proposta ou tangenciá-la leva à perda significativa de pontos. Demonstrar entendimento profundo do assunto é indispensável.

Capacidade de organizar ideias de forma clara

Um bom texto precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão bem estruturados, garantindo fluidez ao leitor.

Uso consistente de repertório sociocultural

Trazer referências da história, literatura, filosofia ou atualidades valoriza o argumento e reforça a credibilidade da análise.

Proposta de intervenção viável e respeitosa

A conclusão deve apresentar soluções práticas para o problema abordado, sempre em conformidade com os direitos humanos.

Além desses pontos, professores de redação destacam que a prática semanal de textos dissertativo-argumentativos é fundamental.

Ler redações nota mil de anos anteriores também pode ajudar o candidato a compreender como aplicar os critérios exigidos.

Em 2024, por exemplo, o tema foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, exigindo dos estudantes sensibilidade e repertório cultural para discutir a pauta.

A expectativa é que em 2025 o assunto também traga relevância social, exigindo reflexões profundas.

Dica final: quem busca a nota máxima deve se dedicar não apenas ao treino da escrita, mas também à leitura de conteúdos variados. Afinal, quanto maior o repertório, mais argumentos sólidos o candidato terá na hora de construir sua redação.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem



