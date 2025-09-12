ENEM 2025

Enem 2025: descubra os segredos para conquistar a redação nota mil

Saiba quais são as cinco competências avaliadas na redação do Enem e confira dicas práticas para estruturar um texto claro, crítico e impecável.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 12/09/2025 às 15:43 | Atualizado em 16/09/2025 às 15:59
Hakase_/Istock
Mãos de uma menina estudando em casa FOTO: Hakase_/Istock

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um dos momentos mais aguardados e temidos pelos candidatos.

Em 2025, não será diferente: alcançar a sonhada nota mil exige preparo, atenção aos critérios avaliados e prática constante de escrita.

De acordo com especialistas, a banca do Enem avalia a redação com base em cinco competências, que juntas somam mil pontos. Para conquistar a pontuação máxima, o estudante precisa dominar cada uma delas:

Enem 2025: O que faz uma redação ser nota mil? Confira os principais pontos para arrasar

Domínio da norma culta da língua portuguesa

É essencial evitar erros gramaticais, ortográficos e de concordância. Um texto limpo e coeso ganha destaque.

Compreensão do tema e abordagem crítica

Fugir da proposta ou tangenciá-la leva à perda significativa de pontos. Demonstrar entendimento profundo do assunto é indispensável.

Capacidade de organizar ideias de forma clara

Um bom texto precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão bem estruturados, garantindo fluidez ao leitor.

Leia Também

Uso consistente de repertório sociocultural

Trazer referências da história, literatura, filosofia ou atualidades valoriza o argumento e reforça a credibilidade da análise.

Proposta de intervenção viável e respeitosa

A conclusão deve apresentar soluções práticas para o problema abordado, sempre em conformidade com os direitos humanos.

Além desses pontos, professores de redação destacam que a prática semanal de textos dissertativo-argumentativos é fundamental.

Ler redações nota mil de anos anteriores também pode ajudar o candidato a compreender como aplicar os critérios exigidos.

Em 2024, por exemplo, o tema foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, exigindo dos estudantes sensibilidade e repertório cultural para discutir a pauta.

A expectativa é que em 2025 o assunto também traga relevância social, exigindo reflexões profundas.

Dica final: quem busca a nota máxima deve se dedicar não apenas ao treino da escrita, mas também à leitura de conteúdos variados. Afinal, quanto maior o repertório, mais argumentos sólidos o candidato terá na hora de construir sua redação.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem


Tags

cronograma de estudos Enem 2025 redação do Enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.