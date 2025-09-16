Enem 2025: dicas valiosas para se dar bem em Matemática e suas Tecnologias

A prova de Matemática e suas Tecnologias do Enem 2025 é considerada, por muitos candidatos, uma das etapas mais desafiadoras do exame.

Com questões que envolvem raciocínio lógico, interpretação de gráficos e aplicação prática de conceitos, a área exige preparo contínuo e estratégias eficazes de estudo.

Nos últimos anos, a prova tem cobrado temas recorrentes como porcentagem, funções, estatística, geometria espacial e progressões.

Além disso, é comum que os enunciados tragam situações do cotidiano, o que reforça a importância da interpretação de texto aliada ao conhecimento matemático.

Especialistas recomendam que o estudante pratique a resolução de questões anteriores do Enem, já que o estilo da prova se mantém estável ao longo dos anos.

Outra dica importante é treinar o uso do tempo: a prova apresenta 45 questões, e administrar bem os minutos é essencial para garantir tranquilidade até o fim.

O uso de simulados também é uma ferramenta poderosa, pois ajuda a identificar pontos fortes e fracos. Resolver provas antigas permite que o aluno se familiarize com o formato e, principalmente, com a maneira como os conteúdos são contextualizados, afirmam professores da área.

Outro aspecto relevante é priorizar os conteúdos de maior incidência. Funções do 1º e 2º grau, razão e proporção, análise combinatória e estatística aparecem com frequência e devem estar entre os tópicos mais revisados.

Por fim, manter a calma no dia da prova faz toda a diferença. O candidato deve focar nas questões mais fáceis primeiro, garantindo pontos importantes, e só depois avançar para as mais complexas.

Que dia será o Enem 2025?

O Enem 2025 acontece nos dias 9 e 16 de novembro. Até lá, ainda há tempo de organizar uma rotina de estudos consistente e aplicar essas dicas valiosas para alcançar um bom desempenho em Matemática e suas Tecnologias.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem



