Enem 2025: Confira os assuntos mais cobrados na prova de Matemática

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontecem nos dias 9 e 16 de novembro de 2025. No primeiro domingo, os alunos vão realizar 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas, além da Redação.

Já no segundo dia, é a vez das 45 questões de Matemática e 45 questões de Ciências da Natureza, que inclui assuntos de Química, Biologia e Física.

Matemática é a única disciplina isolada da prova, que geralmente tem a nota com o maior peso para os cursos de exatas.

Existem tópicos recorrentes que são cobrados na maioria das edições do vestibular. Confira quais são os assuntos que mais caem na disciplina.

Assuntos de matemática

Matemática básica

A matemática básica engloba diversos assuntos, dentre eles estão alguns que são comuns, como: números inteiros, frações, números decimais, potenciação, radiciação, transformação de unidades, equações do primeiro e segundo grau e porcentagem.

Mas um dos mais importantes desse tópico é a regra de três, que consiste num método para encontrar um valor desconhecido numa relação de proporcionalidade entre duas ou mais grandezas.

Além da regra de três, razão e proporção também é um assunto recorrente no vestibular. Razão é o resultado de uma divisão (quociente), enquanto proporção é a igualdade entre duas ou mais razões.

Estatística

Entre os conteúdos do Enem, tem a Estatística, que trata da coleta, organização, análise e interpretação de dados. Esses dados geralmente aparecem em gráficos ou tabelas.

Uma dica é prestar atenção nas informações e números apresentados. Se for preciso, é interessante sublinhar os dados mais importantes.

Geometria

Nessa área existem as geometrias plana e espacial, os conceitos mais cobrados na prova são os de perímetro, semirreta, ângulo, teorema de Pitágoras e volume de figuras.

A geometria plana estuda as figuras geométricas bidimensionais (que não tem volume), como triângulos, círculos e polígonos. Já a geometria espacial, estuda as figuras tridimensionais (com comprimento, altura e largura) e suas propriedades, como área e volume.

Funções

As funções de primeiro e segundo graus são cobradas com frequência no vestibular do Enem. O assunto se trata de uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto de domínio com um elemento de um conjunto de contradomínio.

Os tipos mais comuns de função são: a função afim, quadrática, exponencial e logarítmica.

Análise combinatória

A análise combinatória estuda a contagem do número de reagrupamentos possíveis para determinadas situações. As principais questões tratam de assuntos como: combinações e arranjos.

5 dicas para montar um cronograma de estudos para o Enem

Dicas

É importante que o estudante treine a resolução de provas e simulados do Enem passados, cronometrando o tempo e colocando em prática os principais conteúdos que caíram em anos anteriores.

A correção do vestibular é feita seguindo a Teoria de Resposta ao Item (TRI), nesse sentido uma questão fácil vai ter uma pontuação diferente de uma questão mais difícil. Por isso, é essencial saber os assuntos mais fáceis e que são comuns na prova.

