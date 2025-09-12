Enem 2025: dicas para se dar bem em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 se aproxima e, entre as áreas avaliadas, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias é uma das que mais exige preparo estratégico dos candidatos.

A prova reúne 45 questões que abordam desde interpretação de textos até análise de obras literárias, gramática, artes, educação física e língua estrangeira (inglês ou espanhol).

De acordo com professores, o segredo para ter um bom desempenho está em dominar a interpretação de textos, já que a maior parte das questões exige leitura atenta e capacidade de relacionar diferentes linguagens — verbal, visual, sonora e corporal.

Além disso, treinar redação também contribui, já que a clareza na escrita e o uso adequado da norma culta ajudam a desenvolver a habilidade de argumentação.

Dicas práticas para a prova de Linguagens no Enem 2025:

Treine interpretação de textos variados

Leia crônicas, notícias, propagandas e tirinhas para ampliar sua capacidade de análise.

Revise conteúdos de literatura

Obras clássicas brasileiras, como as de Machado de Assis, Clarice Lispector e Graciliano Ramos, são frequentemente cobradas.

Foque em gramática aplicada ao texto

Questões costumam explorar funções da linguagem, coesão e coerência, e não apenas regras isoladas.

Estude artes e educação física

Saiba identificar movimentos artísticos, manifestações culturais e os impactos sociais das práticas esportivas.

Escolha bem a língua estrangeira

Treine leitura em inglês ou espanhol com textos reais, como artigos curtos, músicas e notícias.

Segundo especialistas, organizar um cronograma de estudos que combine leitura diária, prática de questões anteriores e simulados é a melhor forma de chegar preparado.

Assim, com planejamento e treino direcionado, os candidatos podem transformar a disciplina em uma grande aliada rumo a uma boa nota no Enem 2025.

