ENEM 2025

Enem 2025: dicas para se dar bem em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Interpretação de textos, literatura, artes e língua estrangeira são chaves para conquistar uma boa nota em Linguagens no Enem 2025.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 12/09/2025 às 16:52 | Atualizado em 16/09/2025 às 15:57
Wavebreakmedia/Istock
Imagem ilustrativa de mulher estudando FOTO: Wavebreakmedia/Istock

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 se aproxima e, entre as áreas avaliadas, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias é uma das que mais exige preparo estratégico dos candidatos.

A prova reúne 45 questões que abordam desde interpretação de textos até análise de obras literárias, gramática, artes, educação física e língua estrangeira (inglês ou espanhol).

De acordo com professores, o segredo para ter um bom desempenho está em dominar a interpretação de textos, já que a maior parte das questões exige leitura atenta e capacidade de relacionar diferentes linguagens — verbal, visual, sonora e corporal.

Além disso, treinar redação também contribui, já que a clareza na escrita e o uso adequado da norma culta ajudam a desenvolver a habilidade de argumentação.

Dicas práticas para a prova de Linguagens no Enem 2025:

Treine interpretação de textos variados 

Leia crônicas, notícias, propagandas e tirinhas para ampliar sua capacidade de análise.

Revise conteúdos de literatura

Obras clássicas brasileiras, como as de Machado de Assis, Clarice Lispector e Graciliano Ramos, são frequentemente cobradas.

Foque em gramática aplicada ao texto

Questões costumam explorar funções da linguagem, coesão e coerência, e não apenas regras isoladas.

Leia Também

Estude artes e educação física

Saiba identificar movimentos artísticos, manifestações culturais e os impactos sociais das práticas esportivas.

Escolha bem a língua estrangeira

Treine leitura em inglês ou espanhol com textos reais, como artigos curtos, músicas e notícias.

Segundo especialistas, organizar um cronograma de estudos que combine leitura diária, prática de questões anteriores e simulados é a melhor forma de chegar preparado.

Assim, com planejamento e treino direcionado, os candidatos podem transformar a disciplina em uma grande aliada rumo a uma boa nota no Enem 2025.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem


Tags

cronograma de estudos Enem 2025 Linguagens

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.