O que estudar para o Enem 2025? Confira os conteúdos mais cobrados

Provas serão aplicadas em 9 e 16 de novembro e resultado deve sair em janeiro de 2026, segundo histórico das últimas edições do exame.

Publicado em 11/09/2025 às 18:51
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), aplicativo ENEM na tela do smartphone, educação brasileira. FOTO: Saulo Angelo / Istock

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das principais portas de entrada para universidades públicas e privadas em todo o Brasil.

Por isso, a dúvida que ronda milhões de estudantes nesta reta de preparação é: “O que estudar para o Enem 2025?”

Embora o exame possa variar de um ano para o outro, a análise das provas anteriores revela padrões claros sobre os assuntos mais recorrentes. Segundo especialistas em educação, conhecer esses temas aumenta as chances de desempenho positivo.

Linguagens e Códigos

Na área de Linguagens, a interpretação de texto é a habilidade mais exigida. Além disso, os candidatos devem revisar gêneros textuais, funções da linguagem, figuras de linguagem, além de conteúdos ligados à literatura brasileira e ao uso da norma culta da língua portuguesa.

Em inglês e espanhol, o foco recai sobre leitura e interpretação.

Ciências Humanas

História do Brasil, escravidão, Era Vargas, Ditadura Militar, Revolução Industrial e movimentos sociais são assuntos frequentemente abordados.

Já em Geografia, destacam-se temas como globalização, meio ambiente, geopolítica e questões climáticas. Filosofia e Sociologia costumam trazer reflexões sobre cidadania, ética e teorias clássicas.

Ciências da Natureza

Em Biologia, biotecnologia, ecologia, genética e saúde são recorrentes. Em Química, ligações químicas, reações, estequiometria e questões ambientais merecem atenção.

Física costuma cobrar mecânica, energia, eletricidade e óptica, sempre com aplicação no cotidiano.

Matemática

A disciplina apresenta grande variedade de conteúdos, mas funções, razão e proporção, geometria, probabilidade e estatística são os pontos mais cobrados.

Redação

Além das quatro áreas do conhecimento, a redação é uma das partes mais importantes da prova. O candidato deve estar preparado para argumentar sobre temas de relevância social, apresentando uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.

Estratégia de estudo

Especialistas recomendam que os estudantes façam revisões constantes, simulados e pratiquem redações semanalmente. Montar um cronograma equilibrado, distribuindo tempo entre as disciplinas, é essencial para evitar sobrecarga.

Com as provas marcadas para os dias 9 e 16 de novembro, o momento é de intensificar os estudos e revisar os conteúdos que historicamente mais aparecem no exame.

