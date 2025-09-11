ENEM 2025

Quanto vale sua nota do Enem? Veja cortes dos cursos mais disputados

Medicina, Direito e Engenharia estão entre os cursos que exigem as maiores notas no Enem. Saiba quanto é preciso para conquistar uma vaga nessas áreas

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 11/09/2025 às 19:10 | Atualizado em 16/09/2025 às 15:59
Freepik
ENEM FOTO: Freepik

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, utilizado em programas como o Sisu, ProUni e Fies.

Mas afinal, quanto vale a sua nota no Enem? A resposta depende do curso e da instituição escolhida, já que a concorrência é determinante para definir as notas de corte.

Medicina, Direito e Engenharia lideram a concorrência

De acordo com dados recentes do Sisu, Medicina é historicamente o curso mais disputado. As notas de corte costumam superar 820 pontos, podendo ultrapassar os 880 em universidades federais de referência.

No caso de Direito, as médias variam entre 720 e 770 pontos, enquanto cursos de Engenharia — como Civil, Elétrica e da Computação — apresentam notas de corte em torno de 700 a 760 pontos, dependendo da instituição.

Outras áreas em alta

Além desses, carreiras como Psicologia, Odontologia e Enfermagem também exigem alto desempenho, com notas que giram entre 680 e 750 pontos.

Já cursos voltados para a área de Licenciaturas e Pedagogia costumam registrar médias mais baixas, em torno de 550 a 650 pontos, mas ainda essenciais para garantir uma vaga nas universidades públicas.

Leia Também

Como consultar a nota de corte

As notas de corte oficiais podem ser acompanhadas durante o período de inscrição no Sisu, quando o sistema atualiza diariamente os pontos necessários para cada curso e instituição. Isso ajuda o candidato a avaliar suas chances e ajustar suas escolhas.

Estratégia é fundamental

Especialistas reforçam que não basta apenas alcançar a média nacional. O ideal é estudar os históricos de notas das universidades desejadas e se preparar de forma estratégica. Assim, o estudante entende melhor quanto sua nota no Enem pode valer na prática e como aumentar as chances de aprovação.

Com as provas do Enem 2025 marcadas para os dias 9 e 16 de novembro, o momento é de intensificar a preparação e planejar o próximo passo rumo à graduação.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem


Tags

cronograma de estudos Enem 2025 nota do Enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.