Quanto vale sua nota do Enem? Veja cortes dos cursos mais disputados

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, utilizado em programas como o Sisu, ProUni e Fies.

Mas afinal, quanto vale a sua nota no Enem? A resposta depende do curso e da instituição escolhida, já que a concorrência é determinante para definir as notas de corte.

Medicina, Direito e Engenharia lideram a concorrência

De acordo com dados recentes do Sisu, Medicina é historicamente o curso mais disputado. As notas de corte costumam superar 820 pontos, podendo ultrapassar os 880 em universidades federais de referência.

No caso de Direito, as médias variam entre 720 e 770 pontos, enquanto cursos de Engenharia — como Civil, Elétrica e da Computação — apresentam notas de corte em torno de 700 a 760 pontos, dependendo da instituição.

Outras áreas em alta

Além desses, carreiras como Psicologia, Odontologia e Enfermagem também exigem alto desempenho, com notas que giram entre 680 e 750 pontos.

Já cursos voltados para a área de Licenciaturas e Pedagogia costumam registrar médias mais baixas, em torno de 550 a 650 pontos, mas ainda essenciais para garantir uma vaga nas universidades públicas.

Como consultar a nota de corte

As notas de corte oficiais podem ser acompanhadas durante o período de inscrição no Sisu, quando o sistema atualiza diariamente os pontos necessários para cada curso e instituição. Isso ajuda o candidato a avaliar suas chances e ajustar suas escolhas.

Estratégia é fundamental

Especialistas reforçam que não basta apenas alcançar a média nacional. O ideal é estudar os históricos de notas das universidades desejadas e se preparar de forma estratégica. Assim, o estudante entende melhor quanto sua nota no Enem pode valer na prática e como aumentar as chances de aprovação.

Com as provas do Enem 2025 marcadas para os dias 9 e 16 de novembro, o momento é de intensificar a preparação e planejar o próximo passo rumo à graduação.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem



