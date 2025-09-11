Quando sai o resultado do Enem 2025? Provas serão aplicadas em novembro

Os estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já contam com o calendário oficial de aplicação das provas.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) confirmou que os exames ocorrerão nos dias 9 e 16 de novembro, dois domingos consecutivos, em todo o Brasil.

A grande dúvida agora é: quando sai o resultado do Enem 2025?

Embora o edital ainda não traga a data exata de divulgação, o histórico das últimas edições do exame indica que o resultado costuma ser publicado em meados de janeiro do ano seguinte.

Em 2024, por exemplo, as provas foram aplicadas em novembro e o resultado saiu em 13 de janeiro de 2025. Já em 2023, os candidatos tiveram acesso às notas no 16 de janeiro de 2024.

Seguindo essa lógica, é provável que as notas do Enem 2025 sejam divulgadas na segunda quinzena de janeiro de 2026.

Como consultar o resultado

O acesso às notas será feito exclusivamente pela Página do Participante, no portal do Inep. O candidato deve usar o login único da plataforma gov.br, com CPF e senha cadastrados. No boletim individual, será possível verificar o desempenho em todas as áreas do conhecimento, além da redação.

Vale lembrar que o Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. As notas podem ser usadas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no Programa Universidade para Todos (Prouni) e no Fies, além de processos seletivos em universidades portuguesas parceiras.

Próximos passos

Com a confirmação das datas de aplicação em novembro, os candidatos devem intensificar seus cronogramas de estudo, com foco em simulados, redação e revisão de conteúdos.

E, mesmo após a realização do exame, a atenção deve continuar voltada ao calendário oficial do Inep, que publicará tanto o gabarito oficial quanto o resultado final.

Assim, quem busca uma vaga no ensino superior em 2026 precisa ficar atento às próximas atualizações para não perder nenhum prazo importante.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem



