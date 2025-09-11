ENEM 2025

Enem 2025: 5 formas de usar a inteligência artificial para turbinar seus estudos

Ferramentas de IA ajudam a organizar cronogramas, corrigir redações e oferecer simulados adaptativos, facilitando a preparação para o exame.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 11/09/2025 às 15:29
Alena Butusava/Istock
Azul abstrato dando mão com cérebros violeta voadores. FOTO: Alena Butusava/Istock

O Enem 2025 já começa a movimentar milhões de estudantes em todo o Brasil, e a tecnologia tem se tornado uma grande aliada na preparação para o exame.

Entre os recursos mais procurados está a inteligência artificial (IA), que vem transformando a rotina de estudos com ferramentas de personalização, organização e revisão de conteúdos.

Nos últimos anos, aplicativos e plataformas baseadas em IA passaram a oferecer simulados adaptativos, resumos automáticos e até correção de redações com base nos critérios oficiais do Inep.

O uso dessas ferramentas permite ao estudante identificar seus pontos fortes e fracos, direcionando melhor o tempo de estudo.

De acordo com especialistas em educação, a IA não substitui o esforço individual, mas pode otimizar o aprendizado.

Outra vantagem é a praticidade: a IA pode criar cronogramas personalizados, sugerir questões semelhantes às cobradas em provas anteriores e oferecer feedback imediato.

Isso amplia a autonomia do estudante e ajuda a reduzir a ansiedade típica da reta final de preparação.

Apesar dos benefícios, professores alertam que é fundamental usar a tecnologia com equilíbrio. O contato humano, a disciplina de estudo tradicional e a leitura crítica de textos ainda são pilares essenciais para um bom desempenho no Enem 2025.

Veja abaixo 5 formas práticas de como usar a IA para estudar para o Enem 2025:

1. Correção e treino de redação

Plataformas de IA conseguem analisar textos de acordo com os critérios do Inep, oferecendo feedback imediato sobre coesão, argumentação, ortografia e proposta de intervenção. Isso ajuda o aluno a praticar e evoluir antes da prova.

2. Resumos automáticos de conteúdo

Ferramentas de IA podem transformar longos textos em resumos objetivos, destacando os principais pontos de cada tema. Isso facilita revisões rápidas e a fixação de conteúdos.

3. Simulados adaptativos

Com base no desempenho do aluno, sistemas inteligentes selecionam questões semelhantes às que mais geram dificuldade. Assim, o estudo se torna direcionado e eficiente.

Leia Também

4. Organização do cronograma de estudos

A IA pode montar planos personalizados, equilibrando matérias de acordo com o tempo disponível e os pontos que precisam de mais atenção.

5. Aulas e explicações personalizadas

Aplicativos com IA oferecem explicações passo a passo de questões de matemática, física ou química, além de esclarecer dúvidas de forma imediata, como se fosse um tutor disponível 24 horas.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem


Tags

cronograma de estudos Enem 2025 Inteligência Artificial

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.