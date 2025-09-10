Enem 2025: data provável para divulgação do local de prova

Os candidatos do Enem 2025 aguardam ansiosos pela liberação do local de prova, informação essencial para se organizar e evitar imprevistos no dia do exame.

Embora o edital oficial não traga uma data exata, o histórico do Inep mostra um padrão: a divulgação costuma ocorrer cerca de 10 a 11 dias antes da primeira aplicação.

Em 2023, os locais foram informados em 24 de outubro, onze dias antes do primeiro domingo de prova (5 de novembro).

No ano seguinte, em 2024, a consulta foi disponibilizada em 22 de outubro, também com a mesma antecedência em relação ao início do exame, que ocorreu em 3 de novembro.

Seguindo essa tendência, a expectativa é que o local de prova do Enem 2025 seja liberado em 28 de outubro. A primeira aplicação está marcada para o dia 9 de novembro, quando os estudantes responderão questões de Linguagens, Ciências Humanas e farão a redação.

Como consultar o local de prova do Enem 2025

O candidato pode verificar o endereço completo da sua prova por meio do Cartão de Confirmação, acessível na Página do Participante. Veja o passo a passo:

Acesse o site oficial do Inep e entre na Página do Participante.

Faça login com o CPF e a senha da conta gov.br.

Procure pela opção “Cartão de Confirmação”, disponível na área de aplicação.

O documento informa não apenas o endereço da escola onde o exame será realizado, mas também o horário de abertura dos portões, a língua estrangeira escolhida e outras orientações importantes.

Embora não seja obrigatório levar o cartão no dia da prova, o Inep recomenda imprimi-lo ou tê-lo em versão digital. Outra dica é visitar o local com antecedência, para evitar atrasos no dia do exame.

