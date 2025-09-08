Enem 2025: 10 repertórios culturais que podem ser utilizados em qualquer tema de redação

Na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o candidato precisa apresentar argumentos consistentes e bem fundamentados. Um dos recursos mais valorizados pela banca é o uso de repertórios socioculturais, ou seja, referências externas que dialoguem com o tema proposto.

Para muitos estudantes, surge a dúvida: quais repertórios são universais e podem ser aplicados em praticamente qualquer tema?

A seguir, listamos 10 opções de repertórios culturais — filmes, séries, livros e músicas — que podem enriquecer o texto e se adaptar a diferentes propostas de redação.

1. Filme: "Tempos Modernos" (1936)

O clássico do cinema acompanha um operário sufocado pelo ritmo das fábricas na era da industrialização. Com humor e crítica social, Charlie Chaplin aborda a mecanização do trabalho e a alienação do indivíduo. A obra é útil em redações sobre tecnologia, direitos trabalhistas, desigualdade e relações sociais.

2. Filme: "O Menino que Descobriu o Vento" (2019)

Inspirado em uma história real, o filme narra a trajetória de William Kamkwamba, jovem de Malawi que construiu uma turbina eólica para salvar sua aldeia da fome. A obra mostra como educação e ciência podem transformar realidades. É um repertório relevante em temas sobre superação, desigualdade social, sustentabilidade e inovação.

3. Série: "Anne with an E" (2017–2019)

Baseada no livro “Anne de Green Gables”, a série acompanha uma órfã inteligente e sonhadora que enfrenta preconceitos enquanto busca seu lugar no mundo. A narrativa discute identidade, diversidade, igualdade de gênero e aceitação. Pode ser usada em redações sobre inclusão social, juventude e valorização da educação.

4. Série: "This Is Us" (2016–2022)

A trama acompanha a vida da família Pearson em diferentes momentos, explorando temas como identidade, relações afetivas e superação de traumas. A série se destaca pela forma sensível como trata diversidade, saúde mental e convivência familiar. É um repertório aplicável em discussões sobre empatia, laços sociais e cidadania.

5. Livro: "1984", de George Orwell

O romance distópico apresenta uma sociedade controlada por um regime totalitário que vigia e manipula a população. A figura do “Grande Irmão” simboliza a perda da liberdade individual. Essa obra pode enriquecer redações sobre política, autoritarismo, manipulação da informação e direitos humanos.

6. Livro: "Quarto de Despejo", de Carolina Maria de Jesus

Publicado em 1960, o livro reúne o diário da autora, que viveu em uma favela de São Paulo. A narrativa expõe com sensibilidade e dureza as dificuldades da pobreza, a fome e a exclusão social. É um repertório poderoso em discussões sobre desigualdade, cidadania e direitos básicos no Brasil.

7. Música: "Asa Branca", de Luiz Gonzaga

O clássico do forró nordestino retrata a seca e a migração forçada do sertanejo em busca de melhores condições de vida. A canção é uma referência cultural valiosa para redações que abordem desigualdade regional, mudanças climáticas, meio ambiente e valorização da cultura popular.

8. Música: "Imagine", de John Lennon

Lançada em 1971, a canção propõe imaginar um mundo sem fronteiras, religiões ou divisões que afastem os povos. Com mensagem pacifista, é uma referência versátil em temas sobre direitos humanos, tolerância, utopias sociais e busca por justiça global.

9. Filme: "Estrelas Além do Tempo" (2016)

Baseado em fatos reais, o longa conta a trajetória de três matemáticas negras que trabalharam na Nasa nos anos 1960, enfrentando racismo e sexismo em plena corrida espacial. O filme pode ser utilizado em redações sobre igualdade racial, valorização da ciência, inclusão de mulheres no mercado de trabalho e luta por direitos civis.

10. Filme: "A Vida é Bela" (1997)

A premiada obra italiana narra a história de Guido, um pai que, durante a Segunda Guerra Mundial, usa a imaginação para proteger o filho dos horrores de um campo de concentração. O filme aborda amor, resiliência e esperança diante da adversidade. É um repertório que pode enriquecer temas sobre solidariedade, guerra, direitos humanos e empatia.

Como usar esses repertórios na redação?

O importante é relacionar a obra de forma pertinente ao tema proposto. Não basta apenas citá-la: é preciso explicar de que modo o exemplo contribui para a argumentação. Quanto mais clara for essa conexão, maior será o impacto positivo na nota final.